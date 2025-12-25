Сергей Аксёнов: «В Крыму предприняты все необходимые меры безопасности»

Крым обеспечен всем необходимым для того, чтобы предотвратить любую сухопутную операцию. С точки зрения противовоздушной обороны – отбиваемся каждый день… бывают напряженные дни и ночи, но держим круговую оборону, – сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Он отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований «Барс-Крым». В частности, противодиверсионную работу, в рамках которой выявляются группы, которые забрасываются на полуостров.

То, что мы предпринимаем на месте, и те решения, которые принимает федеральный центр, позволяют крымчанам чувствовать себя спокойно, — заявил глава региона.

источник: РИА Новости Крым