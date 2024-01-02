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Сергей Аксёнов: «В новогоднюю ночь крымчан стало больше»

Сергей Аксёнов: «В новогоднюю ночь крымчан стало больше»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 02.01.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Годом семьи:

В новогоднюю ночь крымчан стало больше: в республике родилось семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье. 

Наступивший 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Это отражает ключевой приоритет государственной политики. 

На реализацию мер поддержки семей c детьми в прошедшем году было выделено 8,3 миллиарда рублей. Важным итогом года стало обеспечение 100% доступности дошкольного образования. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО.

Однако одних только финансовых, материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов. Уважение к семейным ценностям необходимо воспитывать с детства. По словам нашего Президента, важны жизненные ориентиры, когда в основе семьи лежат любовь, доверие и прочная нравственная опора. 

Желаю всем семьям счастья, мира и благополучия в наступившем году! 

СПРАВКА. 2024 год объявлен Годом семьи согласно указу Президента России Владимира Путина от 22 ноября 2023 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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