Сергей Аксёнов: «В новогоднюю ночь крымчан стало больше»

Наступивший 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Это отражает ключевой приоритет государственной политики.

На реализацию мер поддержки семей c детьми в прошедшем году было выделено 8,3 миллиарда рублей. Важным итогом года стало обеспечение 100% доступности дошкольного образования. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО.

Однако одних только финансовых, материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов. Уважение к семейным ценностям необходимо воспитывать с детства. По словам нашего Президента, важны жизненные ориентиры, когда в основе семьи лежат любовь, доверие и прочная нравственная опора.

Желаю всем семьям счастья, мира и благополучия в наступившем году!