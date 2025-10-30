Сергей Аксёнов: «В проекте бюджета Республики Крым на 2026 год в полном объеме сохранены все соцобязательства»

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в документе в полном объеме сохранены все социальные обязательства республики.

Принятие бюджета – ответственный вопрос. Все, что касается социальных обязательств, сохраняется в полном объеме. В целом бюджет сбалансированный. Главный финансовый документ предполагает и значительные шаги по дальнейшему развитию региона. При поддержке Президента Владимира Владимировича Путина и Правительства Российской Федерации Крым продолжит двигаться вперед, реализовывать крупные социально-экономические проекты в различных сферах, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что источники финансирования программ и мероприятий определены, достигнут баланс между необходимыми бюджетными расходами и структурой доходов и поступлений. Предусмотрен значительный объем средств на строительство новых дорог.

Будет проводиться ремонт существующей улично-дорожной сети – это один из основных вопросов, которые волнуют крымчан. ГУП РК «Крымавтодор» выделено достаточно средств, чтобы все дороги Крыма содержались в нормативном состоянии. Это включает ямочный ремонт, дорожную разметку, установку знаков и остановочных павильонов, грейдирование и щебневание. Также в проекте бюджета учтены и потребности в обеспечении участников специальной военной операции. Все обязательства республики на следующий год в этой части гарантированно будут выполнены, – заверил Глава республики.

Информация о запланированных в следующем году мероприятиях и объектах будет опубликована на портале Правительства РК в разрезе каждого министерства и ведомства, каждого муниципального образования.

По словам заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирины Кивико, бюджет рассчитан, исходя из базового прогноза развития экономики республики. Доходы в следующем году составят 231,1 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей.

Проект закона РК «О бюджете Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» будет представлен на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым