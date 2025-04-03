Сергей Аксёнов: «В Республике Крым увеличилось значение индекса качества городской среды»

Достигнутый показатель на 19 баллов больше запланированного и на 27 баллов больше прошлогоднего показателя. А если сравнивать с 2019 годом, индекс поднялся на 35 %. Для сравнения: в среднем по России этот показатель составляет 220 баллов, – отмечает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что индекс качества городской среды – это комплексный показатель, который учитывает благоустройство региона, доступность инфраструктуры, состояние экологии, эффективность муниципального управления и многие другие показатели.

Так, в республике увеличилось количество городов с благоприятной средой.

Если в 2023-м их было 10, то по итогам прошедшего года – уже 13 из 16. Это Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Щелкино, Ялта. Улучшение качества городской среды стало результатом выполнения комплекса мероприятий – от реализации проектов по благоустройству до модернизации коммунальной инфраструктуры, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что проблем в городской среде остается достаточно много, фронт работ большой. Органы власти продолжат решать их системно, последовательно и с учетом мнения крымчан.

Глава Крыма добавил, что итоги расчета индекса качества городской среды за прошедший год ранее подвел Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «Благодарю Правительство и лично Михаила Владимировича за помощь и поддержку, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым