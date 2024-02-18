Сергей Аксёнов: «Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг»

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти бойцов спецподразделения «Беркут» и внутренних войск, погибших на киевском майдане в феврале 2014 года.

Мы помним. Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Бойцы «Беркута» и внутренних войск, погибшие на киевском майдане 18 февраля 2014 года.

Их кровь – на совести майданных вождей и трусливой, продажной украинской власти, которая предала людей, честно и мужественно защищавших закон и конституционный порядок. И на руках так называемых активистов майдана, а фактически членов нациствующих банд и провокаторов.

22 февраля 2014 года в Симферополе проходила церемония прощания с погибшими. Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией.

Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг, – говорится в комментарии Главы республики.