Кирилл и Мефодий. Великие просветители и святые, «апостолы славян».

Эти две миссии – просветительскую и духовную – невозможно разделить. Кирилл и Мефодий принесли нашим предкам и письменность, и Благую Весть о Христе на понятном, родном языке. То есть все то, что стало основой великой и самобытной цивилизации Русского мира, духовным и культурным фундаментом российской государственности. Поэтому мы отмечаем День славянской письменности и культуры 24 мая, когда Православная церковь чтит память святых равноапостольных братьев.

Сегодня эта дата обрела особый смысл. Запад пытается разрушить наш цивилизационный код, «отменить» русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Это наследие помогает нам вместе противостоять злу, утверждать и укреплять наше единство, которого так боятся враги, и вместе побеждать, – говорится в комментарии Главы Крыма.