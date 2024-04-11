Сергей Аксёнов вручил крымчанам награды в связи с Днем Конституции РК

Глава республики отметил, что именно в Конституции РК, главном правовом документе республики, закреплены ценности, за которые крымчане боролись в 2014 году.

Наша Конституция стала основой, закрепившей все важные интеграционные процессы, поэтому все эти годы мы вместе уверенно двигались вперед, строили новый Крым. Но впереди еще много задач, которые нам предстоит решить. Уверен, мы с честью справимся с каждой из них, – подчеркивает Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов поблагодарил крымчан за консолидацию вокруг Президента и его решений и за поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации.

Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден «Родительская слава», Благодарности Президента Российской Федерации, орден «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым