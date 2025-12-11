Сергей Аксёнов вручил награды победителям конкурса «Лучшее сельское поселение РК»

Конкурс организован Государственным Советом РК и ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым» и проводится для повышения привлекательности населенных пунктов. Призовой фонд составил 14 млн рублей: одно первое место – 5 млн рублей; два вторых места – по 3 млн рублей; три третьих места – по 1 млн рублей.

Так, первое место в конкурсе заняло Новопавловское сельское поселение Красноперекопского муниципального района Республики Крым. Второе место – Фрунзенское сельское поселение Сакского муниципального района и Черноморское сельское поселение Черноморского муниципального района, третье место заняли село Малореченское муниципального округа Алушта, Кировское сельское поселение Кировского муниципального района, Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского муниципального района.

Сергей Аксёнов поздравил победителей конкурса и выразил уверенность в том, что это достижение послужит стимулом для дальнейшего развития населенных пунктов и будет примером для всех.

По количеству изменений за 11 лет мы прошли уникальный путь, которого не было у других регионов России. Мы одновременно работали и учились. И те стратегические изменения, которые идут в муниципальных образованиях республики, напрямую зависят от эффективности органов местного самоуправления. Многое сделано и делается в плане модернизации инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов, развития социальной сферы. Эта сложная и ответственная работа была бы невозможна без решений Президента Владимира Владимировича Путина и без поддержки жителей республики. Сегодня главный запрос общества – это запрос на справедливость. Если в любой ситуации мы будем рядом с людьми, это и будет наше основное достижение, в этом эффективность органов власти. Крымчане имеют право на достойную жизнь и должны видеть перспективы. Честность, эффективность, ответственность – вот главные критерии работы органов власти, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков, члены Президиума Государственного Совета Республики Крым, члены Правительства Республики Крым, главы муниципальных образований, сотрудники муниципальных органов власти.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым