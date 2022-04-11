Сергей Аксёнов вручил награды, приуроченные ко Дню Конституции Республики Крым

Юные крымчане получили первые паспорта граждан Российской Федерации.

Глава РК Сергей Аксёнов вручил работникам различных отраслей заслуженные награды, приуроченные ко Дню Конституции Республики Крым.

Открывая торжественное мероприятие, Аксёнов поздравил присутствующих с праздником и подчеркнул, что Конституция всегда будет основой для определения главных принципов государственной политики во всех сферах.

Конституция Крыма, как и основной закон страны, гарантирует основные права и свободы граждан. Прежде всего, это создание условий для достойной жизни и свободного развития каждого человека, охраны труда и здоровья людей. В Конституции содержатся положения об обеспечении безопасности граждан, которыми руководствовался Президент, принимая решение о проведении специальной военной операции. То, что делают наши военнослужащие, заслуживает уважения, поэтому крымчане едины в поддержке наших Вооруженных Сил, Президента и всех, кто помогает освобождать братские народы Донбасса и Украины от нацистов, — сказал Глава Республики.

Также в рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям Республики Крым. Глава Республики отметил, что юные крымчане живут в достойной стране, которой можно и нужно гордиться.

Аксёнов вручил крымчанам награды и знаки отличия Российской Федерации и Республики Крым. В частности, Благодарность Президента Российской Федерации, Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, орден Дружбы, медаль «За спасение погибавших», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

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