Сергей Аксёнов вручил награды в преддверии Международного женского дня

Знаков отличия удостоены выдающиеся крымчанки.

Накануне Международного женского дня Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды женщинам, которые трудятся на благо Крыма и России.

Сергей Аксёнов поздравил крымчанок с наступающим праздником и выразил им свое восхищение:

Все победы и достижения мужчины – это, несомненно, заслуга женщины, которая вдохновляет его на свершения. Вклад в самореализацию мужчины просто неоценим. Именно благодаря женщинам мы движемся вперед, достигаем впечатляющих результатов, продолжаем развивать наш Крым.

Особую признательность Сергей Аксёнов выразил мамам и женам участников специальной военной операции.

Вы вырастили и воспитали, поддерживаете и являетесь опорой для всех наших воинов, которые сегодня мужественно и с честью защищают Родину. Мы в свою очередь сделаем все, чтобы сберечь вас, чтобы вы могли жить, работать и творить под мирным небом, – подчеркнул Глава Крыма.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с Международным женским днем Сергей Аксёнов вручил крымчанкам государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: Почетные грамоты Президента Российской Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации, Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, орден «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», медаль «За доблестный труд», медаль «Родительская доблесть», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.