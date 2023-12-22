Сергей Аксёнов вручил сотрудникам ГУП РК «Крымэнерго» награды, приуроченные ко Дню энергетика

По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, важность работы, которую выполняют работники энергетической отрасли, трудно переоценить.

Благодаря стабильному функционированию энергетического комплекса мы можем двигаться вперед и выполнять все поставленные задачи. Дополнительный толчок для развития предприятия и, как следствие, отрасли, уверен, дадут и кадровые изменения. Заметным результатом этой работы стало улучшение финансовой составляющей предприятия. Это, в свою очередь, положительно скажется на оплате труда сотрудников и реализации инвестиционной программы, – цитирует пресс-служба Главу Крыма. – Сегодня одной из самых важных целей является модернизация системы электросетей для повышения надежности электроснабжения потребителей. Инвестирование в эту сферу будет продолжено.

Глава республики поблагодарил генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслава Гайдука и коллектив предприятия за труд и вручил энергетикам Крыма заслуженные награды: медали «За доблестный труд», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, знаки отличия Совета министров Республики Крым «Почётный наставник Республики Крым», Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Также работников предприятия наградили первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук.

СПРАВКА. День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году – день зимнего солнцестояния, когда работа энергетиков наиболее заметна в Северном полушарии. Отмечается ежегодно 22 декабря в Российской Федерации и некоторых странах СНГ.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым