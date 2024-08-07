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Сергей Аксёнов встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 07.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Обсуждался ход строительства в Белогорском, Ленинском и Сакском районах трех экотехнопарков. На объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется организовать глубокую переработку вторсырья, отобранного на сортировочных комплексах.

Сергей Аксёнов отметил, что на сегодняшний день строительство на объектах ведется с прогнозируемым отставанием от графиков.

Денис Петрович вместе с Председателем Совета министров Республики Крым Юрием Михайловичем Гоцанюком выезжал на места, оценил реализацию проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в республике, – сказал Глава Крыма.

Глава республики также выразил благодарность генеральному директору «Российского экологического оператора» за личное участие и поддержку реализации крупных проектов, которые направлены на улучшение экологической ситуации в Крыму.

В свою очередь, Денис Буцаев сообщил, что строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах планируется завершить в III квартале и ввести в эксплуатацию до конца осени текущего года. «Объекты будут обрабатывать ежегодно суммарно 700 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, на них будет создано более 500 рабочих мест, – отмечает генеральный директор РЭО.

СПРАВКА. В Белогорском районе возводится экотехнопарк мощностью 500 тыс. тонн в год, в Ленинском районе – 160 тыс. тонн в год, в Сакском районе – 200 тыс. тонн в год. Объекты будут использоваться для приема твердых коммунальных отходов, измельчения крупногабаритных материалов и отходов из общего потока ТКО, а также для сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов и для компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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