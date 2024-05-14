Сергей Аксёнов встретился с лидерами крымского ученического самоуправления

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с лидерами ученического самоуправления ряда общеобразовательных учебных заведений Республики Крым.

В формате открытого диалога ребята смогли задать актуальные для себя лично и для их школ вопросы. В мероприятии приняли участие представители общеобразовательных учреждений из городов Евпатория, Симферополь, Судак, Ялта, а также из Симферопольского и Джанкойского районов.

Приветствуя юных крымчан, Сергей Аксёнов призвал их быть смелее и активнее, не бояться озвучивать свои мысли и предложения. По мнению Главы Крыма, органам власти республики важно выстроить прямую линию связи с ученическим самоуправлением.

У вас ясные головы, вы свободно мыслите. Через 5-6 лет вы уже сможете брать на себя ответственность за окружающих вас людей. Молодой возраст только сыграет на руку, поскольку вы будете трудиться более продуктивно, оперативно принимать решения. Уверен, за вами будущее, вам предстоит работать в самых разных сферах и отраслях, в том числе в органах власти, поэтому ничего не бойтесь и двигайтесь только вперед, – сказал Глава Крыма.

По мнению Главы республики, сегодня необходимо уметь работать в коллективе.

Время одиночек прошло. Выполнять все поставленные задачи можно только совместно. В этом смысле радует ваша инициативность и желание что-то менять. Обсудите со своими наставниками, с советами школ идеи и варианты по усилению роли ученического самоуправления в Крыму, по формированию новых образовательных программ, в том числе по финансовой грамотности, обучению основам ведения бизнеса и другим. Нужно придумать такой практический проект, участие в котором поможет молодым людям дать оценку своим способностям и самореализоваться в будущем, – предложил Глава Крыма, пообещав ребятам в ближайшее время провести новую встречу, в ходе которой будут рассмотрены их предложения.

В свою очередь, президенты школ отметили, что система ученического самоуправления приносит свои плоды. Каждый день все новые учащиеся присоединяются к советам школ с желанием что-то изменить в лучшую сторону, организовывать новые мероприятия и акции.

Как заметил один из ребят: «Школьное самоуправление ломает стереотип, что «от меня ничего не зависит». Мы понимаем, что вместе способны на многое, а инициатива каждого ребенка может быть услышана». Благодаря общим усилиям в школах удалось организовать, к примеру, турнир по футболу, помощь бездомным животным, провести благотворительные ярмарки, при этом вырученные средства ребята направили на поддержку участников специальной военной операции.

Сергей Аксёнов отдельно выразил признательность за внимание, которое школьники уделяют бойцам, участвующим в СВО:

Наши защитники очень ценят эмоциональную поддержку и доброе слово. Им важно знать, что за них переживают, что их ждут дома. Это придает сил. Вы – молодцы, что поддерживаете их. Продолжайте в том же духе.

В завершение встречи Глава Крыма напомнил президентам школ, как важно любить свои семьи, уважать наставников, трудиться на благо Родины.

Надо всегда помнить о долге перед родителями и педагогами, друг перед другом и перед государством. Нужно самоорганизовываться, создавать новые возможности и строить будущее вместе, – заключил Глава республики.