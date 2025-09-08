Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов встретился с победителями Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообщался с победителями Всероссийской социальной акции «Русский Крым и Севастополь», проведение которой организовал проект «Мир возможностей».

В просветительском проекте приняли участие школьники и учащиеся учреждений среднего уровня профессионального образования со всей Российской Федерации. С экскурсионной поездкой в Крым прибыли ребята из Брянской области, Красноярского края, Курской области, Липецкой области, Нижегородской области, Новгородской области, Пермского края, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Мордовии.

Сергей Аксёнов высоко оценил интерес молодого поколения к истории родной страны, стремление знать истину и нести правду дальше.

Считаю очень верным то, что вы хотите учиться и учитесь на реальных примерах из истории. Что вы стараетесь понять предпосылки и причины пути, который прошел Крым с момента своего возвращения на историческую Родину. По сути, события Русской весны перевернули весь мир, стали новой отправной точкой, в том числе борьбы за российскую идентичность, за независимость нашего государства. Конечно, все это стало возможным только благодаря решениям, которые принял Президент Владимир Владимирович Путин, воле крымчан и всех россиян, а также силе народного ополчения, которое встало на нашу защиту, – сказал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность организаторам проекта:

Подобные мероприятия помогают воспитывать в наших детях настоящий патриотизм и чувство национальной гордости. Теперь победители акции смогут своими глазами увидеть, как преобразился полуостров, ознакомиться с его достопримечательностями и лично пообщаться с участниками Крымской весны.

По информации координатора проекта «Мир возможностей» Романа Романова, всего за три года проведения социальной акции в ней приняли участие более 8 тыс. школьников и учащихся колледжей и техникумов из 84 субъектов России. Победители проведут в Крыму неделю, в рамках насыщенной программы посетят знаковые объекты истории и культуры полуострова.

Во встрече приняли участие председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова, депутат Государственного Совета РК Елена Емельянова.

СПРАВКА. Основная задача Всероссийской социальной акции «Русский Крым и Севастополь» – привить школьникам ответственное и бережное отношение к истории государства, а также патриотическое воспитание на примерах подвигов соотечественников в прошлом и в настоящем. Помимо прочего, участники мероприятия провели интерактивные уроки в образовательных учреждениях, в ходе которых ученики ознакомились с новейшей историей Крыма и города Севастополя.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

