Сергей Аксёнов встретился с представителями молодёжного крыла Народного фронта в Крыму

Глава Республики Крым встретился с представителями молодежного крыла Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Крыму. Сергей Аксёнов высоко оценил деятельность организации на территории республики, а также вовлеченность молодых людей во всех сферах общественной жизни.
Благодарю нашу молодежь за активную позицию, за помощь участникам специальной военной операции и жителям исторических регионов, непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Со своей стороны органы власти Крыма готовы оказывать всю необходимую поддержку, – цитирует пресс-служба Главу республики.
Координатор молодежного крыла Народного фронта в Крыму Александр Карданов доложил о планах новых гуманитарных миссий организации. Также обсуждались перспективы развития студенчества в республике и пути решения возникающих проблем.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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