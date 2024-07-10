Сергей Аксёнов встретился с представителями молодёжного крыла Народного фронта в Крыму

Координатор молодежного крыла Народного фронта в Крыму Александр Карданов доложил о планах новых гуманитарных миссий организации. Также обсуждались перспективы развития студенчества в республике и пути решения возникающих проблем.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым