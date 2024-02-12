Сергей Аксёнов встретился с президентом Союза смешанных боевых единоборств России Виктором Дроздовым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России» Виктором Дроздовым.

В ходе мероприятия обсуждались перспективы дальнейшего развития смешанных боевых единоборств в Крыму, а также итоги прошедшего Чемпионата и Первенства Республики Крым по ММА. Кроме того, были обговорены актуальные вопросы популяризации этого вида спорта среди молодежи.

Сергей Аксёнов отдельно отметил тренерский состав и их вклад в развитие спорта в республике.

Тренеры у нас отличные, подготовка спортсменов сильная. Стремление к победе и спортивный дух у них не отнять, – сказал Глава Крыма.

Глава Республики подчеркнул готовность органов власти продолжать оказывать содействие крымским спортсменам. Сергей Аксёнов пояснил, что речь в первую очередь идет о приобретении необходимой спортивной экипировки и о помощи в организации поездок на различные соревнования.

Во встрече приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, президент Региональной общественной организации «Крымская федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Владимир Цой, представители Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России, крымские тренеры по смешанному боевому единоборству.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.