Сергей Аксёнов: юных изобретателей Крыма отличает инициативность, прогрессивность и новаторство

Замечательно, что ребята сосредоточены на своем интеллектуальном развитии, стараются постоянно двигаться вперед. Так держать! Не останавливайтесь на достигнутом, идите по жизни уверенно и смело, никогда не бойтесь представлять свои изобретения и наработки. Считаю, что вы уже действительно состоялись как изобретатели в своем стремлении изменить что-то к лучшему. Развитие цивилизации, прогресс всегда происходит именно благодаря таким ребятам. Вообще у молодежи зачастую возникают более рациональные и эффективные идеи, чем у старшего поколения. Более гибкий ум и не отягощенная заботами голова порождают светлые мысли. Предложения, которые озвучивают молодые люди, отличаются зрелостью, нестандартностью. Ребята не боятся применять нетрадиционные подходы. Нам остается только помочь реализовать эти идеи, превратить в проекты, которые в результате можно будет применять на практике, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, одна из задач органов власти и образовательных организаций республики – не просто позволить школьникам высказаться и презентовать продукт, а рассказать им о вариантах и потенциале применения их изобретений в реальной жизни, а также определить грантовые механизмы, чтобы поддержать запуск наиболее перспективных проектов. При этом такая возможность должна быть у всех молодых крымчан.

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости создания постоянно действующей комиссии с участием представителей профильных министерств и ведомств, образовательных организаций, которая займется непосредственной поддержкой и продвижением научных разработок молодежи.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Владимир Курьянов, ректор ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» Чингиз Якубов, директор ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» Виктория Члек, другие.

СПРАВКА. ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» занимается поиском, развитием и поддержкой одаренных ребят Крыма. В учреждении занимается более 5 000 детей, проводится 44 конкурсных мероприятия республиканского уровня. За прошлый год 47 тыс. учащихся из всех муниципалитетов Республики Крым приняли участие в конкурсах и соревнованиях МАН. Пятеро учащихся стали победителями Международной выставки идей, инноваций и творчества «Независимость молодых людей – 2025», которая состоялась в Республике Сербской.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым