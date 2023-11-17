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Сергей Аксёнов: «Завершены выплаты субсидий субъектам туристической отрасли »
Фото: pikist.com

Сергей Аксёнов: «Завершены выплаты субсидий субъектам туристической отрасли Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:55 17.11.2023

Глава Республики Крым сообщил о завершении выплаты субсидий субъектам туристической отрасли Крыма из расчета 4 МРОТ на каждого работника.  Сергей Аксёнов уточнил, что общая сумма выплат составила 2,1 миллиарда рублей, их получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заявки принимались Министерством курортов и туризма республики от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, сетевых отелей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей и др.

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Глава Крыма напомнил, что данная мера реализуется по поручению Президента Российской Федерации и при непосредственном участии Правительства РФ и Совета министров Республики Крым.

Выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления, – цитирует пресс-служба Главу республики.

По словам Сергея Аксёнова, это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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