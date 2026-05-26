Сергей Аксёновы выпускникам крымских школ: «Не бойтесь ошибаться, не бойтесь мечтать»

Последний школьный звонок. Трогательный, волнительный праздник для всех его участников – учителей, родителей и, конечно, для выпускников. Но к радости и волнению в этот день примешана грусть. Потому что последний звонок – это не только старт в будущее, полное надежд, но и расставание с тем, что стало родным и близким.

Дорогие ребята!

Одиннадцать лет назад вы впервые переступили порог школы. Тогда, как и сегодня, было много цветов и улыбок, была радость и волнение. И, может быть, доля страха перед неизвестным. Казалось, что школьные годы будут длиться вечно.

Но время пролетело, и вот вы уже вступаете в новую, взрослую жизнь. Каждому из вас предстоит выбрать свой путь. На этом пути вам обязательно помогут и знания, которые вы получили, и те человеческие качества, которые в вас воспитала школа.

Не бойтесь ошибаться, не бойтесь мечтать. Ошибки помогают нам приобрести полезный опыт, а мечта – это начало больших достижений. Смело идите к своим целям, развивайтесь, добивайтесь профессиональных успехов, а самое главное – оставайтесь порядочными людьми с добрым сердцем и чистой совестью, достойными гражданами нашей великой, любимой страны.

Цените дружбу, не забывайте о тех, кто был с вами рядом все эти годы, храните в сердце благодарность родителям и педагогам, которые отдали вам столько сил и любви, вложили частицу собственной души. И куда бы ни привели вас дороги жизни, помните: Крым – ваша Родина. Здесь вы сделали первые шаги, здесь вас ценят и ждут.

Желаю всем мира, добра и реализации жизненных планов! Уверен, что у вас все получится, – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым