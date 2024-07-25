Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Ганзий: сельский туризм один из приоритетных видов туризма в Крыму
актуально в республике
Сергей Ганзий: сельский туризм один из приоритетных видов туризма в у
автор фото: Дмитрий Потапов, (пресс-тура Министерства курортов и туризма Республики Крым)

Сергей Ганзий: сельский туризм один из приоритетных видов туризма в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 25.07.2024

Сельский туризм один из приоритетных видов туризма в Республике Крым. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Внесенные изменения в федеральные законы «О крестьянском фермерском хозяйстве» и «О развитии сельского хозяйства» создадут условия для стимулирования развития сельского туризма как одного из важнейших направлений туризма и сельского хозяйства в Республике Крым. На сегодняшний день в Крыму 75 субъектов предоставляют услуги в сфере сельского, аграрного туризма, — цитирует пресс-служба министра.

Федеральный закон № 160-ФЗ от 22.06.2024 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в конце июня и вступил в силу 3 июля.

В соответствии с изменениями, фермеры получили возможность оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах, расположенных на сельскохозяйственных землях. Кроме того, фермеры могут продавать собственную продукцию в помещениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, или в нестационарных торговых объектах. Документом предусмотрено, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением, оснащены искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным, системой отопления и вентиляцией.

Узнайте больше:  Благодаря господдержке предприниматели Крыма получили 8 млрд рублей в виде льготных микрозаймов

Как отметил Сергей Ганзий, сельский туризм позволит также обеспечить круглогодичную занятость сельского населения, когда нет сезонных аграрных работ.

Крым обладает высокой туристской привлекательностью сельских районов с исторической, природной, этнографической точки зрения. С каждым годом появляются новые точки притяжения агротуризма, позволяющие нашим гостям оценить не только более традиционные виды туризма – пляжный, культурно-исторический, экологический туризм и лечебный. Это улиточные, устричные, мидийные фермы, сыроварни, винодельческие хозяйства. Изменения в законодательстве позволят увеличить рост турпотока на эти и новые туробъекты и расширить рамки сезона, — отмечает Сергей Ганзий.

Фото: Дмитрий Потапов, участник пресс-тура Министерства курортов и туризма Республики Крым

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.