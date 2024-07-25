Сергей Ганзий: сельский туризм один из приоритетных видов туризма в Крыму

Федеральный закон № 160-ФЗ от 22.06.2024 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в конце июня и вступил в силу 3 июля.

В соответствии с изменениями, фермеры получили возможность оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах, расположенных на сельскохозяйственных землях. Кроме того, фермеры могут продавать собственную продукцию в помещениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, или в нестационарных торговых объектах. Документом предусмотрено, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением, оснащены искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным, системой отопления и вентиляцией.

Как отметил Сергей Ганзий, сельский туризм позволит также обеспечить круглогодичную занятость сельского населения, когда нет сезонных аграрных работ.

Крым обладает высокой туристской привлекательностью сельских районов с исторической, природной, этнографической точки зрения. С каждым годом появляются новые точки притяжения агротуризма, позволяющие нашим гостям оценить не только более традиционные виды туризма – пляжный, культурно-исторический, экологический туризм и лечебный. Это улиточные, устричные, мидийные фермы, сыроварни, винодельческие хозяйства. Изменения в законодательстве позволят увеличить рост турпотока на эти и новые туробъекты и расширить рамки сезона, — отмечает Сергей Ганзий.

Фото: Дмитрий Потапов, участник пресс-тура Министерства курортов и туризма Республики Крым

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма