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Сергей Карякин навестил бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Ливадийской больнице
фото: пресс-служба администрации Ялты

Сергей Карякин навестил бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Ливадийской больнице

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:06 28.03.2025

Сенатор Российской Федерации, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин совместно с президентом Федерации шахмат Республики Крым Денисом Хисматуллиным и начальником Управления спорта и физической культуры Максимом Калиниченко передал шахматные наборы, спортивно-методические книги и журналы бойцам Специальной военной операции, проходящих лечение в Ливадийской больнице.

Все мы знаем, что много шахматистов среди обычных людей, военнослужащих. Конечно, во время выполнения боевых заданий им не до этого, но, когда ребята попадают в больницу, нужно как-то коротать время, восстанавливаться, и шахматы с этой целью идеально подходят, являясь естественным способом терапии. Игра помогает развивать концентрацию, логику и эмоциональную устойчивость – качества, необходимые как на поле боя, так и в мирной жизни, — отметил Сергей Карякин, добавив, что регулярно таким образом посещает военнослужащих в госпиталях Москвы и Крыма.

Ранее такую меру поддержки именитый шахматист обсудил с главой администрации города Ялта Яниной Павленко при личной встрече.  Сергей Александрович предложил систематически проводить акции по передаче шахмат, находящимся на реабилитации в нашем регионе.

Чудесная мера поддержки! Благодарю нашего сенатора-гроссмейстера, ну а ребятам – скорейшего восстановления, — подчеркивает Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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