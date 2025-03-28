Сергей Карякин навестил бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Ливадийской больнице

Все мы знаем, что много шахматистов среди обычных людей, военнослужащих. Конечно, во время выполнения боевых заданий им не до этого, но, когда ребята попадают в больницу, нужно как-то коротать время, восстанавливаться, и шахматы с этой целью идеально подходят, являясь естественным способом терапии. Игра помогает развивать концентрацию, логику и эмоциональную устойчивость – качества, необходимые как на поле боя, так и в мирной жизни, — отметил Сергей Карякин, добавив, что регулярно таким образом посещает военнослужащих в госпиталях Москвы и Крыма.
Ранее такую меру поддержки именитый шахматист обсудил с главой администрации города Ялта Яниной Павленко при личной встрече. Сергей Александрович предложил систематически проводить акции по передаче шахмат, находящимся на реабилитации в нашем регионе.
Чудесная мера поддержки! Благодарю нашего сенатора-гроссмейстера, ну а ребятам – скорейшего восстановления, — подчеркивает Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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