Сергей Колпаков и Алена Москалу из Республики Крым — обладатели главной артековской награды

В Международном детском центре завершилась 8 смена «Артек» собирает друзей». Ее участниками стали более трех тысяч детей из всех регионов России, а также 66 зарубежных государств, в их числе 417 школьников из Южного федерального округа, среди которых 200 детей из Республики Крым. В прощальный вечер на эспланаде «Вожатый» ребята совершили путешествие в сказочный мир «Бременских музыкантов».

Мы провели с вами 21 день. Это маленькая артековская жизнь. Мы подружились. У вас появились друзья из 67 стран. Нам придется расстаться, но, когда вы уедете домой, обязательно помните «Артек», своих друзей и то, чему вы здесь научились, – обратился к артековцам директор Международного детского центра Константин Федоренко.

Праздничный вечер объединил артековцев разных поколений – тех, кто работал и обучался здесь в прошлые годы, и тех, кто сегодня только начал свой путь. Артековцы с теплотой вспоминали свои смены и делились впечатлениями.

Я была в «Артеке» в 1980 году. Сегодня мы приехала сюда с подругой, с которой познакомились в «Артеке» и дружим до сих пор. Моя смена также была международной. Много ярких воспоминаний. Сейчас увидели «Артек», он невероятно преобразился. Мы даже не узнали свои корпуса. Мы очень впечатлены, – сказала Раиса Нестеренко из Волгограда.

В прощальный вечер участники международной смены погрузились в удивительную историю «Бременских музыкантов». Любимый поколениями мультфильм на экраны вышел в 1969 году, а в 1973 вся страна увидела его продолжение – «По следам бременских музыкантов». Спустя 40 лет эти мультфильмы все также любимы взрослыми и детьми, а песни «Серенада Трубадура», «Звезды континентов», «Песня друзей» и другие композиции знакомы каждому. Теперь герои знаменитых «Бременских музыкантов» «ожили» на артековской сцене. Дети увидели Трубадура, Короля, Принцессу и других персонажей, внимательно следили за развитием сюжета. Участие в спектакле приняли вожатые, сотрудники различных структурных подразделений, артековцы 8 смены и даже начальники детских лагерей.

Артековцы внимательно следили за событиями и искренне радовались за главных героев и их друзей. Любимые песни, световое и музыкальное оформление, красивые танцы и, конечно, счастливое завершение доброй сказки – все это подарило самые яркие эмоции юным зрителям. В завершении спектакля более 3000 детей из разных стран исполнили знаменитую «Песню друзей».

Ребята громкими аплодисментами поприветствовали известную певицу Надежду Бабкину. Она исполнила песню, посвященную России, а также обратилась к ребятам с напутственным словом:

В детстве я мечтала побывать в «Артеке», но этого не случилось. Зато я бываю здесь уже в более взрослом возрасте. Мне очень нравится, что это такое государство в государстве. Сюда приезжают дети их разных стран. И это прекрасно, потому что здесь куется мир, понимание друг друга. Сегодня вы – дети. Завтра вам двигать вперед свои страны. Я всех от души поздравляю со столетием «Артека».

На сцену вышли артековцы-представители 67 стран-участниц 8 смены в «Артеке». Более 3000 детей поприветствовали своих друзей. За смену Международный детский центр стал настоящим домом для ребят-иностранцев.

По традиции на торжественной церемонии наградили победителей конкурса «Звезда Артека». В 8 смену 2025 года обладателями знака общественного призвания стали: Денис Литвинов, город Самара (д/л «Кипарисный»); Сергей Бобылев, Краснодарский край (д/л «Лазурный»); Артем Бусыгин, Иркутская область (д/л «Лесной»); Матвей Кочергин, г. Омск (д/л «Морской»); Сергей Колпаков, Республика Крым (д/л «Озерный»); Артур Черных, Республика Башкортостан (д/л «Полевой»); Алёна Москалу, Республика Крым (д/л «Речной»); Светлана Горбунова, город Москва (д/л «Хрустальный); Вадим Еськов, Нижегородская область (д/л «Янтарный»).

Шестнадцатилетний Сергей Колпаков из Симферополя (Республика Крым) провел смену д/л «Озерный».

Я в «Артеке» не в первый раз. В этом году путевку заработал за заслуги в учебе. Я победитель и призер многих научно-исследовательских конкурсов всероссийского и республиканского уровня, а также активный участник олимпиадной деятельности. Больше всего за смену научился ценить время. Развил силу духа и знание языков, ведь у нас была международная смена. Научился пониманию, а также улучшил свои лидерские способности и навыки поддержки. Я был в морском отряде. Именно здесь почувствовал настоящую морскую семью. Тут я закалил характер и, конечно, научился грести, вязать узлы, тянуть канаты, выучил флажную семафорную азбуку. Стал «Звездой Артека» за ежедневный долгий труд, на протяжении двух лет вкладывал свои силы в свое главное влечение — игру на гитаре. Показал мастер-класс по написанию песни на гитаре с текстом, барабанами и мелодией. Мне очень помогли упорство, готовность и умение работать в команде, лидерские качества и харизма. Больше всего запомнились общеартековские соревнования, профильные занятия, соревнования. За эту смену «Артек» стал моим домом, а отряд — моей родной семьей. Я желаю всем не сдаваться и до конца идти прямо к цели, несмотря на все препятствия. Желаю всем хотя бы раз побывать в «Артеке», ведь только здесь можно почувствовать столь особенную атмосферу. А главное помнить, что артековец сегодня – артековец всегда, – сказал артековец.

Пятнадцатилетняя Алена Москалу из Симферополя (Республика Крым) провела смену д/л «Речной».

В «Артеке» я не в первый раз. Получила путёвку за личные достижения, такие как чемпионат мира и чемпионат России. В профильном туристическом отряде научилась вязанию узлов. В рамках конкурса «Звезда Артека» показала танцевальный номер. Харизма, целеустремленность и уверенность в себе помогли победить в конкурсе. Больше всего на смене запомнились такие события как Морская феерия, фестиваль народов мира и спортивные соревнования «Спортландия». «Артек» для меня стал второй семьей и местом, в которое я хочу вернуться снова. Важно верить в себя и в свои возможности! И у вас обязательно все получится, – рассказала Алена.

8 смена в «Артеке» была очень интересной и насыщенной. Ребята уверены, что запомнят ее на всю жизнь. В завершении церемонии закрытия смены ребята попрощались с детским центром, а мальчики подарили девочкам розы в знак дружбы.

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

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