Сергей Миронов: «Для граждан с доходами ниже прожиточного минимума НДФЛ давно пора отменить»

Председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов заявил о необходимости донастройки прогрессивной шкалы подоходного налога. Аналитики Сбербанка на основе зарплатных поступлений клиентов банка сделали вывод о том, что ведение с 1 января 2025 года пятиступенчатой шкалы НДФЛ замедлило динамику роста средних зарплат.

Вот дела! Получается, что не спад экономики, низкая рентабельность и долги заставляют предприятия сдерживать рост зарплат, а прогрессия НДФЛ. Только вот господа-аналитики как-то упустили из виду, что шкала начинает действовать для доходов свыше 2,4 млн рублей в год, иначе говоря, для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч в месяц. А таковых у нас, по последним данным, всего 7,5%! То есть 92,5% работающих граждан прогрессия вообще не коснулась – НДФЛ для них как был 13%, так и остался, –подчеркнул парламентарий.

Лидер «Справедливой России» полагает, что введение прогрессивной шкалы может подталкивать сверхбогатых к сокрытию налогов.

Я не верю, что наши топ-менеджеры перестали увеличивать себе оклады или стесняются делать это в прежних масштабах. И где же доходы олигархов, которые по всем показателям пухнут как на дрожжах? Значит, вся эта публика старается обмануть государство, что нужно взять на заметку нашим налоговикам. Что же касается прогрессивной шкалы, ее надо продолжить донастраивать: доходы от 250 до 500 млн рублей в год обложить НДФЛ по ставке 25%, а от 500 млн – 35%. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума НДФЛ давно пора отменить. Это наши программные требования, которых мы будем добиваться в будущем году, – отметил Миронов.

