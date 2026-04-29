Сергей Миронов о повышении НДС с 20 до 22%: «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Предприятия работают в ноль»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внёс на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возвращение НДС на прежний уровень – с 22 до 20%.

Вспоминается старая добрая поговорка – «Хотели как лучше, а получилось как всегда», и в истории с проведением налоговой реформы этого года, повышением НДС с 20 до 22% она полностью соответствует решениям Минфина. Ещё в прошлом году я говорил, что увеличение НДС приведёт к росту цен и усилению инфляции, пострадает реальный сектор, средний и малый бизнес, и так оно и произошло. В первые месяцы этого года цены резко пошли вверх, и до конца 2026-го мы можем увидеть ещё не одно повышение, – прокомментировал Сергей Миронов. — Уже известно, что проведение налоговой реформы привело не к увеличению поступлений в бюджет, а, наоборот, вызвало их снижение. Мало того что производителей за счёт высокой ставки ЦБ РФ морят финансовым голодом, так ещё налоговый пресс усилился. Это привело к снижению деловой активности и сокращению потребления. Из-за недальновидного и непродуманного решения начались задержки с выплатой зарплаты, сотрудников переводят на короткую рабочую неделю, многие крупные предприятия работают «в ноль», небольшие – массово закрываются, а люди теряют работу. Вот что им теперь делать и как жить в этих условиях?