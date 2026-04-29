Сергей Миронов о повышении НДС с 20 до 22%: «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Предприятия работают в ноль»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внёс на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возвращение НДС на прежний уровень – с 22 до 20%.
Вспоминается старая добрая поговорка – «Хотели как лучше, а получилось как всегда», и в истории с проведением налоговой реформы этого года, повышением НДС с 20 до 22% она полностью соответствует решениям Минфина. Ещё в прошлом году я говорил, что увеличение НДС приведёт к росту цен и усилению инфляции, пострадает реальный сектор, средний и малый бизнес, и так оно и произошло. В первые месяцы этого года цены резко пошли вверх, и до конца 2026-го мы можем увидеть ещё не одно повышение, – прокомментировал Сергей Миронов. — Уже известно, что проведение налоговой реформы привело не к увеличению поступлений в бюджет, а, наоборот, вызвало их снижение. Мало того что производителей за счёт высокой ставки ЦБ РФ морят финансовым голодом, так ещё налоговый пресс усилился. Это привело к снижению деловой активности и сокращению потребления. Из-за недальновидного и непродуманного решения начались задержки с выплатой зарплаты, сотрудников переводят на короткую рабочую неделю, многие крупные предприятия работают «в ноль», небольшие – массово закрываются, а люди теряют работу. Вот что им теперь делать и как жить в этих условиях?
Также парламентарий указывает на ещё одно проблему, которая загоняет бизнес всё дальше в угол:
Вкупе со снижением порога для обязательной уплаты НДС по «упрощёнке» с 60 млн до 20 млн рублей попытка получить сиюминутную бюджетную выгоду обернулась тяжёлыми последствиями для всей российской экономики. «Аналитики Минфина» почему-то не учли исторический опыт, а он свидетельствует, что механическое повышение налогов ведёт не к росту, а к сокращению сбора платежей, и в ряде случаев – к расширению теневого сектора экономики. Решать финансовые и налоговые проблемы надо было иначе. Для повышения деловой активности нужно было радикально снизить ключевую ставку, а для сокращения дефицита бюджета – как минимум ввести налоги на сверхприбыль и дополнительные налоги для наиболее состоятельных граждан. Крайне важно сократить финансовые заимствования Минфина. Расходы на обслуживание госдолга уже доходят до 4 триллионов рублей в год, и в нынешней ситуации это непростительная роскошь, – заключает Сергей Миронов.
источник: пресс-служба председателя политической партии и руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова
