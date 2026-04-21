Сергей Миронов про онлайн-списание долгов за ЖКХ: «Понятно, что драть три шкуры хотят с граждан»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Минстрой закрыть экспериментальный проект по онлайн-списанию долгов граждан за ЖКХ и отказаться от внедрения этого пагубного «опыта» на всю страну.

Приходится говорить о неприятном. Прежде всего я напомню, что с 1 июля прошлого года Минстрой запустил экспериментальный проект по онлайн-взысканию коммунальных долгов граждан. Участвуют в нём 19 регионов. Завершить этот очень вредный и пагубный эксперимент чиновники хотят к 30 июня этого года, и если его посчитают «удачным», то распространят этот «опыт» на всю страну. Минстрой уже сообщил, что подготовит для этого специальный законопроект, – рассказал Сергей Миронов. — Сторонники онлайн-списания утверждают, что такая система взыскания в масштабах страны может поспособствовать снижению задолженности за коммунальные услуги. Но я скажу иначе: людей хотят обобрать, и налицо очередная попытка. Руки потирают, ведь поди разберись, правильно списали или нет. Понимают же, что люди замучаются по судам ходить. Понятно, что драть три шкуры хотят с граждан, которые едва сводят концы с концами и по объективным причинам не могут вовремя платить по счетам. Под раздачу попадут и те, кто регулярно оплачивает «коммуналку». К примеру, возьмут, накинут людям за капремонт, вывоз мусора. Или раскидают траты из-за дырявых труб на ОДН, а потом спишут «долги» во внесудебном порядке, – добавил лидер парламентской фракции. — Эксперимент с онлайн-взысканием коммунальных долгов очень вреден, как и попытка распространить его на всю страну. Призываю авторов этой идеи признать эксперимент неудачным и отказаться от этой затеи.