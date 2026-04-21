Прямо сейчас:
Новости Республики
Сергей Миронов про онлайн-списание долгов за ЖКХ: "Понятно, что драть три шкуры хотят с граждан"

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:28 21.04.2026

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Минстрой закрыть экспериментальный проект по онлайн-списанию долгов граждан за ЖКХ и отказаться от внедрения этого пагубного «опыта» на всю страну.

Приходится говорить о неприятном. Прежде всего я напомню, что с 1 июля прошлого года Минстрой запустил экспериментальный проект по онлайн-взысканию коммунальных долгов граждан. Участвуют в нём 19 регионов. Завершить этот очень вредный и пагубный эксперимент чиновники хотят к 30 июня этого года, и если его посчитают «удачным», то распространят этот «опыт» на всю страну. Минстрой уже сообщил, что подготовит для этого специальный законопроект, – рассказал Сергей Миронов. — Сторонники онлайн-списания утверждают, что такая система взыскания в масштабах страны может поспособствовать снижению задолженности за коммунальные услуги. Но я скажу иначе: людей хотят обобрать, и налицо очередная попытка. Руки потирают, ведь поди разберись, правильно списали или нет. Понимают же, что люди замучаются по судам ходить. Понятно, что драть три шкуры хотят с граждан, которые едва сводят концы с концами и по объективным причинам не могут вовремя платить по счетам. Под раздачу попадут и те, кто регулярно оплачивает «коммуналку». К примеру, возьмут, накинут людям за капремонт, вывоз мусора. Или раскидают траты из-за дырявых труб на ОДН, а потом спишут «долги» во внесудебном порядке, – добавил лидер парламентской фракции. — Эксперимент с онлайн-взысканием коммунальных долгов очень вреден, как и попытка распространить его на всю страну. Призываю авторов этой идеи признать эксперимент неудачным и отказаться от этой затеи.

источник: пресс-служба председателя политической партии и руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.