Сергей Шойгу на новом посту продолжит заниматься военной спецоперацией на Украине

По словам Шойгу, выделить какую-то одну задачу на новом посту сложно, однако вопросы обеспечения СВО по-прежнему остается главной задачей.

Считаю, что для нас для всех это основная задача, — заявил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на посту секретаря Совбеза Шойгу сосредоточится на организации работы двух структур — Военно-промышленной комиссии при президенте и Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.

источник: «Российская газета»