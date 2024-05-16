Сергей Шойгу на новом посту продолжит заниматься военной спецоперацией на Украине

По словам Шойгу, выделить какую-то одну задачу на новом посту сложно, однако вопросы обеспечения СВО по-прежнему остается главной задачей.
Считаю, что для нас для всех это основная задача, — заявил Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на посту секретаря Совбеза Шойгу сосредоточится на организации работы двух структур — Военно-промышленной комиссии при президенте и Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
источник: «Российская газета»
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