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Сергей Шойгу на новом посту продолжит заниматься военной спецоперацией на Украине
источник фото: РИА Новости

Сергей Шойгу на новом посту продолжит заниматься военной спецоперацией на Украине

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:21 16.05.2024

Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей остается специальная военная операция на Украине. Об этом сам секретарь Совета безопасности РФ рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Шойгу, выделить какую-то одну задачу на новом посту сложно, однако вопросы обеспечения СВО по-прежнему остается главной задачей.

Считаю, что для нас для всех это основная задача, — заявил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на посту секретаря Совбеза Шойгу сосредоточится на организации работы двух структур — Военно-промышленной комиссии при президенте и Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.

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источник: «Российская газета»

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