Сергей Шойгу – о подрыве Каховской ГЭС

Министр обороны РФ сегодня сделал заявление об отражении попыток наступления ВСУ на разных участках фронта и о ночном террористическом акте – подрыве Каховской ГЭС. Он уточнил, зачем противник пошел на этот безумный (на первый взгляд) шаг.

Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне. С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия. Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии, — заявил Министр обороны РФ.

Что происходит сейчас в Херсонской области.

Сегодня в течение дня из населенных пунктов Новокаховского городского округа началась эвакуация населения. Сначала это коснулось сел Корсунка, Днепряны, затем еще нескольких населенных пунктов. После обеда пришли тревожные сообщения о ситуации в городе Алешки. Его, по информации главы регионального правительства Андрея Алексеенко, затопило полностью.

Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике. На месте обсудили ситуацию с начальником МЧС области Иваном Павленко — он координирует здесь спасательную операцию. Направляем в Алешки все свободные грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КамАЗы». Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Усложняют ситуацию здесь также проблемы со связью. Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят 5 тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые ПВРы, — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Председатель правительства Херсонской области добавил, что ситуация в Алешках осложняется тем, что возле города после артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ загорелись леса.

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