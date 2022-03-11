Сергей Шойгу побывал в военном госпитале и лично вручил государственные награды воинам-героям

Министр обороны РФ, Герой России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции — звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Ранее все военнослужащие были награждены государственными наградами указом Президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, все необходимые меры уже приняты, и военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

Сергей Шойгу заявил, что все награжденные достойно выполнили свой долг, поблагодарил за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

Выздоравливайте, ждём вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели, ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию, — отметил Министр обороны Российской Федерации.

Звание Героя России было присвоено командиру танковой роты 126 отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину.

Во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля противник силами танкового батальона предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Старостина в бою с превосходящими силами врага уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и до 30 солдат противника, получил существенный урон и не смог с ходу прорваться к переправе. В ходе боя танк под командованием офицера был атакован ПТУР Javelin, в результате чего старший лейтенант получил контузию, однако из боя не вышел. Экипаж под его руководством убедился в исправности техники, после чего метким огнем уничтожил еще два танка противника. Действия старшего лейтенанта Старостина позволили не допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи подразделения по удержанию моста.

Рядовой Андрей Чернышев, разведчик — наводчик группы специального назначения отряда специального назначения 45 отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, награжден Орденом Мужества. 24 февраля он участвовал в захвате стратегически важного объекта. Чернышев проявил мужество, отвагу и самоотверженность, прикрывая своих сослуживцев при проведении разведывательных действий, в то время как противник всеми возможными силами оказал ожесточённое сопротивление. В ходе боестолкновения 25 февраля рядовой получил пулевые ранения, но из боя не вышел. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, стратегически важный аэродром со стороны западной части столицы был захвачен и удержан.

Старший разведчик Южного военного округа младший сержант Игорь Видельский получил медаль «За отвагу». 27 февраля он в составе разведывательной группы проводил рекогносцировку местности для продвижения основной колонны к месту выполнения поставленной боевой задачи. Подразделение Видельмкого столкнулось с превосходящими силами противника, в ходе завязавшегося боя младший сержант действовал смело и решительно, поражая противника из штатного оружия.

Командир ремонтного отделения 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии младший сержант Александр Голубев также награжден медалью «За отвагу». 27 февраля он был в ходе движения в составе колонны атакован неонацистами. Военнослужащий занял оборону и отбил первую атаку противника. При ведении боя проявил мужество, отвагу и самоотверженность, получил пулевые ранения, но из боя не вышел.

Командир взвода 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии старший лейтенант Валерий Жуков 27 февраля находясь в составе разведывательной группы обнаружил места скопления военной техники и живой силы противника. Жуков передал координаты обнаруженных позиций противника для нанесения артиллерийского удара, способствовавшего продвижению основных сил. На обратном пути его группа попала под обстрел противника. В ходе боя старший лейтенант получил ранения, однако смог самостоятельно выйти к основным силам. Награжден медалью «За отвагу».

Также медали за отвагу получили две девушки — военнослужащие медицинской службы: прапорщик Екатерина Иванова и Лейтенант Мария Мирошниченко. Иванова 28 февраля в районе населенного пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих, а при оказании медицинской помощи одному из бойцов, закрыла собой военнослужащего и получила при этом осколочное ранение. Мирошниченко в этом же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение.

Командир взвода 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии лейтенант Сергей Козин 24 февраля участвовал в захвате стратегически важного объекта. Противник, прикрываясь населенными пунктами, а также используя данные разведки с беспилотников внезапно атаковал колонну. Лейтенант умело руководил подчиненными, в результате предпринятых мер атака противника была отражена, а стратегический объект захвачен на следующий день. При проведении операции по захвату объекта в ходе ожесточенного боестолкновения Козин получил пулевое ранение. Награжден медалью «За отвагу».

Также медаль «За отвагу» получил заместитель командира полка 106 воздушно-десантной дивизии майор Иван Лалла. Он выполнял спецзадачу по захвату, удержанию и обороне стратегически важного объекта вооруженных сил Украины. 24 февраля Лалла в составе полка десантировался посадочным способом на аэродром Гостомель. Противник оказал ожесточенное сопротивление и применил массированное огневое воздействие. В критический момент боя майор подбадривал упавших духом солдат и увлекал их за собой в наступление. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, аэродром был захвачен и удержан. 25 февраля при проведении разведки боем, подразделение, в котором находился Лалла, попало в засаду диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины. Под минометным и стрелковым огнем противника майор эвакуировал военную технику, получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, но боевую позицию не покинул и находился в строю своих боевых товарищей до завершения боя.

Командир взвода обслуживания 36 общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, награжденный медалью «За отвагу», 26 февраля совершил марш для эвакуации подбитых противником у населенных пунктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины разминирования УР-77. Во время эвакуации был совершен наезд на противотанковую мину противника, Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Начальник штаба парашютно-десантного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Павел Слизько 24 февраля десантировался посадочным способом на стратегически важный объект вооруженных сил Украины. Батальон, в составе которого находился майор, подвергся массированному огневому воздействию превосходящих сил противника. Слизько своим личным примером воодушевлял не имеющий боевого опыта рядовой и сержантский состав. Во время контратаки противника он первым занял позицию и непрерывным огнем из своего стрелкового оружия сконцентрировал на себе его внимание, обеспечив прикрытие своих сослуживцев, закреплявшихся в это время на заданном рубеже обороны. В ходе боестолкновения 26 февраля проявил смелость и отвагу, лично руководил контратакой в ходе которой получил пулевое ранение правого плеча, однако поле боя не оставил. Награжден медалью «За отвагу».

Командир группы спецназначения Южного военного округа лейтенант Александр Таран 26 февраля руководил группой, осуществлявшей наступательные действия в направлении Волновахи. Группа Тарана атаковала взвод противника и заняла при этом господствующую высоту и обеспечив наступательные действия роты. После применения противником артиллерии лейтенант получил слепое осколочное ранение поясничной области.

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