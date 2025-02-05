Владимира Зеленского необходимо признать террористом, а спецслужбам — работать с ним соответственно статусу. С таким обращением к депутатам Госдумы выступил бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

Я обращаюсь официально к депутатам Госдумы. Вернитесь к этому вопросу. Зеленского нужно признать террористом. И спецслужбам, как бывший директор ФСБ могу сказать, надо работать с ним, как с террористом, — цитирует ТАСС то, что сказал Сергей Степашин на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Зеленский — «идеолог заказных политических убийств», и посыл о признании его террористом является правильным.

Эти факторы нужно доводить до юридического трактования, чтобы потом они, где бы ни находились, знали свой статус. Военные преступления, которые сегодня совершаются, четко регламентируются международным правом, — заявил Владимир Константинов.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, статус Зеленского на данный момент непонятен, так как не соответствует ни одному из закрепленных статусов кандидата в президенты, избранного или действующего главы государства.

80 лет назад, 4 февраля 1945 года, в ходе Второй мировой войны открылась Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»: лидеров основных стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США. Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом. Конференция завершилась 11 февраля 1945 года.

В праздновании юбилейных мероприятий принимают участие руководство и депутаты Республики Крым, Государственной думы Федерального собрания России, руководство города Ялты, политологи и ученые. Гостям представят историческую реконструкцию подготовки и охраны сотрудниками НКВД Ливадийского дворца, выставку из собрания дворца, экспозицию «Крымская конференция 1945 года». В Белом зале презентуют книгу депутата Государственной думы, правоведа Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939-1953)».

источник: ТАСС