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Сергей Цеков: окружение Зеленского поставило на поток продажу западного оружия
источник фото: https://www.weforum.org/people/volodymyr-zelenskyy

Сергей Цеков: окружение Зеленского поставило на поток продажу западного оружия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 01.09.2024

Киевская политическая верхушка и окружение Владимира Зеленского поставили на поток продажу западного оружия в страны Африки и сторонникам группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) — это мнение высказал ТАСС член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее постпред Мали при ООН Исса Конфуру заявил на заседании Совбеза ООН, что значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, оказывается в африканском регионе Сахель и способствует росту преступности и терроризма.

Оружие, которое Западом поставляется на Украину различными путями оказывается на африканском континенте, и не только на африканском континенте, а у тех же самых сторонников ИГ. Людей, которые этим занимаются, мы, в принципе, знаем, потому что это люди, которые дают добро на эту перепродажу оружия из ближайшего окружения Зеленского, — заявил Цеков.

По его словам, действия Киева по перепродаже оружия, на чем наживается политическая элита, не новы.

Разграбление Украины, нажива на бедах украинцев стало характерной чертой с момента образования украинского государства. Из самой сильной республики Советского Союза Украина превратилась в одну из самых отсталых стран Европы, — отмечает сенатор.

25-27 июля в Мали отряды боевиков атаковали подразделения вооруженных сил страны, которые понесли большие потери. Вскоре представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил о причастности Киева к нападению. Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной в связи с ее поддержкой террористов.

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источник: ТАСС

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