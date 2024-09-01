Киевская политическая верхушка и окружение Владимира Зеленского поставили на поток продажу западного оружия в страны Африки и сторонникам группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) — это мнение высказал

Ранее постпред Мали при ООН Исса Конфуру заявил на заседании Совбеза ООН, что значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, оказывается в африканском регионе Сахель и способствует росту преступности и терроризма.

Оружие, которое Западом поставляется на Украину различными путями оказывается на африканском континенте, и не только на африканском континенте, а у тех же самых сторонников ИГ. Людей, которые этим занимаются, мы, в принципе, знаем, потому что это люди, которые дают добро на эту перепродажу оружия из ближайшего окружения Зеленского, — заявил Цеков.

По его словам, действия Киева по перепродаже оружия, на чем наживается политическая элита, не новы.

Разграбление Украины, нажива на бедах украинцев стало характерной чертой с момента образования украинского государства. Из самой сильной республики Советского Союза Украина превратилась в одну из самых отсталых стран Европы, — отмечает сенатор.

25-27 июля в Мали отряды боевиков атаковали подразделения вооруженных сил страны, которые понесли большие потери. Вскоре представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил о причастности Киева к нападению. Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной в связи с ее поддержкой террористов.

источник: ТАСС