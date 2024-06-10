Руководство Украины хочет уничтожить свой народ, разворовывая средства, поступающие от США. Об этом заявил ТАСС член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Руководство Украины глупое. Он [президент Украины Владимир Зеленский] хочет весь народ Украины уничтожить полностью. Деньги зарабатывают [на помощи США]. Складывается впечатление, что для Зеленского Украина не родина. Адекватный народ Украины должен опомниться вообще, а за кого они воюют, и за кого они кладут свои жизни, — отмечает сенатор.

Издание «Страна» со ссылкой на депутата Верховной рады Михаила Бондаря сообщало, что около 30 уголовных дел возбуждено на Украине по хищениям средств, выделенных на строительство укреплений.

Ранее на Украине разразился скандал после того, как несколько военнослужащих выступили с заявлениями о полной неготовности фортификационных линий в Харьковской области, связав с этим обстоятельством отступление ВСУ в регионе. Они заявляли, что выделенные на оборудование оборонительных рубежей средства были разворованы. В Верховной раде на фоне этого скандала сформировали депутатскую комиссию, которая проверит целевое использование бюджетных средств.

Ответы для США

Цеков также отметил, что США получат неприятные ответы на применение своего оружия против России.

Будут другие очень неприятные ответы для Соединенных Штатов Америки. Но я бы не хотел дальше размышлять, куда это может зайти. Я считаю, что будет и очень сильно будет, если не сегодня, то завтра или послезавтра. Ответ будет многовариантным, — подчеркнул Цеков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS заявил, что удары американским оружием уже нанесены по территории России.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, «без всякого присутствия украинских военнослужащих». Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО» и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.

источник: ТАСС