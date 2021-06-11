Серия A бьет рекорды по тренерским отставкам после окончания сезона

Сезон-2020/2021 в итальянской серии A закончился 23 мая, а уже сейчас известно, что сразу 12 клубов-участников первенства поменяют тренеров! Давно такого не было в истории одного национального чемпионата, чтобы за одно межсезонье случилось столько тренерских отставок.

Если смены на тренерском мостике команд из нижней части итоговой таблицы никого особо не удивляют, то решительности руководства пяти из семи клубов, завоевавших право представлять Италию в следующем сезоне в европейских кубковых турнирах можно только позавидовать. Только в «Милане» и «Аталанте» остались довольными результатами работы Стефано Пиоли и Джан-Пьеро Гасперини соответственно, тогда как в других ТОП-клубах произойдут изменения.

В самой Италии эксперты считают такую тренерскую ротацию показателем того, что клубы не намерены удивлять громкими летними трансферами в связи с неблагоприятной «постковидной» экономической ситуацией. Большинство владельцев подобным образом пытаются «перезагрузить» свои команды, исходя из имеющегося кадрового потенциала.

Список тренеров-«отставников»

Пока известно о 12 наставниках, которые покинули свой пост. Не все клубы определились с их преёмниками, но некоторые уже представили тренеров, с которыми будут готовиться к старту нового сезона:

Тренер Команда (место) Преемник Антонио Конте «Интер» (1) — Андреа Пирло «Ювентус» (4) Массимильяно Аллегри Дженнаро Гаттузо «Наполи» (5) Лучано Спаллетти Симоне Индзаги «Лацио» (6) — Пауло Фонсека «Рома» (7) Жозе Моуриньо Роберто де Дзерби «Сассуоло» (8) — Клаудио Раньери «Сампдория» (9) — Иван Юрич «Верона» (10) — Джузеппе Лачини «Фиорентина» (14) Дженнаро Гаттузо Давиде Никола «Торино» (17) Иван Юрич Серсе Косми «Кротоне» (19, вылет) — Роберто д’Аверса «Парма» (20. Вылет) Энцо Мареска

Есть информация, что уже в ближайшее время этот список могут пополнить Леонардо Семпличи («Кальяри») и Филиппо Индзаги («Беневенто»). Предметный интерес к коучу «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини проявляют ряд именитых суперклубов Англии, Испании и Франции, но 63-летний специалист, добившийся с командой из Бергамо отличных результатов за последнее время, не планирует ничего менять.

Тренеры, сохранившие (пока) рабочие места после финиша серии A 2020/2021:

Тренер Клуб (место) Стефано Пьоли «Милан» (2) Джан-Пьеро Гасперини «Аталанта» (3) Давиде Баллардини «Дженоа» (11) Синиша Михайлович «Болонья» (12) Лука Готти «Удинезе» (13) Винченцо Итальяно «Специя» (15) Леонардо Семпличи «Кальяри» (16) Филиппо Индзаги «Беневенто» (19, вылет в серию Б)

Вы азартный человек, но пока ставки на спорт не приносят особой прибыли? Опытные бетторы уверяют, что стратегия лесенка может приносить регулярную прибыль, если уметь грамотно распределять средства и придерживаться ответственной игры.