Серия ДТП на трассе «Таврида»: всему виной скорость

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по фактам дорожно-транспортных происшествий на трассе «Таврида».

26 апреля, в 18:30 водитель автомобиля «ЗАЗ», 1989 года рождения, двигаясь по автодороге «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, на 182 км. +500 м. вблизи пгт. Зуя Белогорского района не справился с управлением, после чего допустил занос автомобиля, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался в попутном направлении.

26 апреля, в 18:40 водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», 1979 года рождения, двигаясь по автодороге «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, на 182 км. +600 м. вблизи пгт. Зуя Белогорского района не справился с управлением и допустил наезд на препятствие справа (дорожное ограждение), — рассказали в МВД по РК.