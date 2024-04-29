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Серия на трассе «Таврида»: всему виной скорость

Серия ДТП на трассе «Таврида»: всему виной скорость

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:42 29.04.2024

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по фактам дорожно-транспортных происшествий на трассе «Таврида».

26 апреля, в 18:30 водитель автомобиля «ЗАЗ», 1989 года рождения, двигаясь по автодороге «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, на 182 км. +500 м. вблизи пгт. Зуя Белогорского района не справился с управлением, после чего допустил занос автомобиля, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался в попутном направлении.

26 апреля, в 18:40 водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», 1979 года рождения, двигаясь по автодороге «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, на 182 км. +600 м. вблизи пгт. Зуя Белогорского района не справился с управлением и допустил наезд на препятствие справа (дорожное ограждение), — рассказали в МВД по РК.

Серия ДТП на трассе «Таврида»: всему виной скорость

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

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Госавтоинспекция предупреждает:

Скорость — ключевая проблема безопасности дорожного движения. Фактически, нарушение скоростного режима косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия. Скорость является одним из основных решающих факторов в значительной части дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Серия ДТП на трассе «Таврида»: всему виной скорость

Соблюдение безопасного скоростного режима движения — это залог безопасности. Впрочем, как известно, на «Тавриде» скоростной режим соблюдают только там, где «развешаны» камеры. А остальные участки… гоночный трек.

Фото: ГИБДД.

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