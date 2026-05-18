Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Серия магнитных бурь обрушится на Землю
Новости Республики
Серия магнитных бурь обрушится на Землю
фото: © РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИ

Серия магнитных бурь обрушится на Землю

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:43 18.05.2026

Серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Космическая погода пока сохраняется в возмущенном состоянии. С точки зрения влияния на Землю главным фактором остается продолжающееся воздействие крупной корональной дыры. Скорость солнечного ветра остается заметно повышенной, – сказано в сообщении.

По данным ученых, в течение суток к планете должен прийти слабый выброс массы от довольно заметной вспышки, произошедшей 16 мая. Это приведет к магнитным бурям. Скорее всего, примерно в таком же режиме Солнце проведет всю первую половину недели, предполагают в лаборатории.

Узнайте больше:  Экс-мэра Керчи осудили за превышение полномочий - 5,6 лет колонии

В соответствии с прогнозным графиком магнитных бурь на сайте Лаборатории, ближайший магнитный удар следует ожидать 18 мая к 18 часам. Буря уровня G1 продлится в течение трех часов. Следующее геомагнитное возмущение такого же уровня прогнозируется на 6 часов утра 19 мая и продлится до 9.00.

В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 22

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.