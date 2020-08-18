Серьёзное ДТП на трассе с. Урожайное — Симферополь: пострадали четыре человека

В службу спасения сообщение о том, что на участке дороги с. Урожайное – Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило в 16:00.

В результате столкновения двух легковых автомобилей «Vollkswagen» и «Skoda» пострадало 4 человека. Сотрудниками МЧС России с помощью аварийно-спасательного оборудования проведена деблокация водителя и пассажиров автомобиля «Skoda», осуществлена транспортировка в карету скорой медицинской помощи, также проведены работы по ограждению места ДТП сигнальными конусами и обеспечению пожарной безопасности. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Симферополь с травмами различной степени тяжести, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК