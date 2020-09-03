Серьёзный пожар в Севастополе: на 400 кв.м. полыхала сухая трава

3 сентября в 13 часов 42 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация: в районе улицы Шабалина — пожар на открытой местности.

К месту сразу же были направлены два отделения 1-й пожарно-спасательной части. Было установлено, что горят сухая трава и кустарник на площади 400 квадратных метров. На тушение огнеборцы незамедлительно подали 2 ствола «Б». Благодаря быстрым, слаженным и профессиональным действиям сотрудников МЧС локализовать пламя удалось в кратчайшие сроки, не допустив распространения. В 14 часов 19 минут пожар был ликвидирован полностью. В работах были задействованы 7 человек и 2 единицы техники МЧС России, — озвучили детали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольское чрезвычайное ведомство напоминает: на территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс)! Продолжает действовать особый противопожарный режим!

На отдельных территориях фиксируется так называемый «красный» – наивысший, чрезвычайный – класс пожароопасности, пятый по пятибалльной шкале. Повышенный риск возгораний наблюдается в следующих муниципальных образованиях: сёлах Верхнесадовое, Фруктовое, Черноречье, Штурмовое, Кизиловое, Резервное, Тыловое, Орлиное, Павловка, Широкое, Колхозное, Терновка, Родное, посёлках Сахарная головка и Ласпи, городе Инкерман. Существует вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров, возгораний вблизи озёр (заросли камыша) и в зелёных зонах городской черты, в населённых пунктах и на объектах экономики, граничащих с лесом. Такие происшествия зачастую возникают вследствие несанкционированных палов сухой растительности и неосторожного обращения граждан с огнём.

Природные пожары губительны для флоры и фауны территорий, оказавшихся на пути огненной стихии. Нередко экосистемы, существовавшие на обширных территориях до пожара, не восстановятся в своём первозданном виде уже никогда. Серьёзную угрозу огонь, охвативший лесополосу, может представлять примыкающим населённым пунктам, дачным кооперативам, а также отдельным постройкам, сооружениям и коммуникациям. По сухой траве и кронам деревьев, особенно в ветреную погоду, пламя способно проходить огромные расстояния за короткое время. Потому каждый должен ответственно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности на открытых природных территориях. Особенно – в условиях установившейся сухой, тёплой погоды:

С осторожностью выполняйте работы с применением горючих жидкостей, после их завершения правильно утилизируйте материалы, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Не оставляйте на природных территориях мусор и ни в коем случае не сжигайте его. Не разводите костры в лесу и вблизи лесных массивов. Не используйте в лесу и вблизи лесных массивов мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на огне – вне зависимости от их размеров и особенностей конструкции. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнём – помните, что даже непотушенные спичка или сигарета, брошенные в траву, упавшие искра или тлеющий уголёк могут стать причиной крупного пожара. Прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности, рассказывайте об опасностях игр с огнём на природе. В лесу непозволительно оставлять стеклянные бутылки, банки, прозрачные осколки – они могут сработать как зажигательные линзы. Если вы заметили огненные всполохи или дым где-то на открытой местности, примите все возможные меры, чтобы потушить возгорание: сбейте пламя плотными зелёными ветвями, попробуйте его затоптать, забросать землёй, залить водой. Не пытайтесь тушить самостоятельно вспыхнувшую высокую сухую траву, также не стоит бросаться в бой с пожаром, если его площадь слишком велика или стремительно разрастается – одолеть крупный пожар могут только профессионалы, срочно звоните в МЧС по телефону «101», сообщите координаты возгорания и в безопасном месте дождитесь приезда пожарных.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе