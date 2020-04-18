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Сертификат на материнский капитал можно получить в электронной форме
иллюстрация: открытые источники

Сертификат на материнский капитал с 15 апреля оформляется беззаявительно

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:36 18.04.2020

С 15 апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после появления ребёнка право на маткапитал будет оформляться автоматически, и семьи смогут распоряжаться средствами, не обращаясь за самим сертификатом.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг, — пояснили в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Чтобы войти в Личный кабинет, нужно иметь подтвержденную учетную запись портала госуслуг. То есть, нужно сначала зарегистрироваться на портале, а затем подтвердить личность владельца учетной записи. Сделать это можно лично в территориальный органах Пенсионного фонда, офисах МФЦ или в других Удостоверяющих центрах.

Проактивно назначенный сертификат будет храниться в базе данных ПФР и при необходимости лицо, получившее право на материнский капитал, но не имеющее доступа в личный кабинет, может обратиться в Пенсионный фонд за получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа.

Напомним, программой материнского капитала предусмотрены пять направлений расходования средств: улучшение жилищных условий, образование детей, увеличение накопительной пенсии мамы, реабилитация детей-инвалидов, ежемесячные денежные выплаты семьям с определенным уровнем дохода, в которых второй ребёнок рождён или усыновлён с 1 января 2018 года, — подчёркивают специалисты.

Сертификат на материнский капитал с 15 апреля оформляется беззаявительно

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