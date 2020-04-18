Сертификат на материнский капитал с 15 апреля оформляется беззаявительно

С 15 апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после появления ребёнка право на маткапитал будет оформляться автоматически, и семьи смогут распоряжаться средствами, не обращаясь за самим сертификатом.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг, — пояснили в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Чтобы войти в Личный кабинет, нужно иметь подтвержденную учетную запись портала госуслуг. То есть, нужно сначала зарегистрироваться на портале, а затем подтвердить личность владельца учетной записи. Сделать это можно лично в территориальный органах Пенсионного фонда, офисах МФЦ или в других Удостоверяющих центрах .

Проактивно назначенный сертификат будет храниться в базе данных ПФР и при необходимости лицо, получившее право на материнский капитал, но не имеющее доступа в личный кабинет, может обратиться в Пенсионный фонд за получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа.