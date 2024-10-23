Сервисы СМС и рассылок в мессенджерах — в чём суть и польза

Сервисы СМС и рассылок в мессенджерах https://p1sms.ru/ — это платформы или инструменты, которые позволяют компаниям или пользователям автоматизировать отправку массовых сообщений. Они используются для маркетинговых, информационных и транзакционных уведомлений.

СМС-рассылки

СМС-платформы: Позволяют отправлять текстовые сообщения на мобильные телефоны. Такие сервисы полезны для уведомлений, подтверждений заказов, рекламных акций и т.д.

Преимущества : высокая вероятность прочтения (большинство СМС открываются пользователями).

: высокая вероятность прочтения (большинство СМС открываются пользователями). Минусы: ограниченное количество символов, отсутствие мультимедийных возможностей.

Рассылки в мессенджерах

Платформы для мессенджеров: они интегрируются с популярными мессенджерами (WhatsApp, Telegram, Viber) и позволяют отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, создавать ботов, автоматизировать ответы.

Преимущества : возможность использовать изображения, видео, файлы и ссылки. Интерактивность (реакции на сообщения, опросы, кнопки).

: возможность использовать изображения, видео, файлы и ссылки. Интерактивность (реакции на сообщения, опросы, кнопки). Минусы: возможные ограничения по количеству сообщений или подписчикам.

Отличительные черты:

СМС — больше подходят для коротких сообщений и критических уведомлений.

— больше подходят для коротких сообщений и критических уведомлений. мессенджеры — позволяют более развернутые кампании, включая мультимедийные файлы и автоматизацию диалогов.

Оба способа хороши для разных типов рассылок и целей, часто используются в комбинации для более полного охвата аудитории.