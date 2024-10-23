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Сервисы СМС и рассылок в мессенджерах - в чём суть и польза
фото: pikist.com

Сервисы СМС и рассылок в мессенджерах — в чём суть и польза

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:14 23.10.2024

Сервисы СМС и рассылок в мессенджерах https://p1sms.ru/ — это платформы или инструменты, которые позволяют компаниям или пользователям автоматизировать отправку массовых сообщений. Они используются для маркетинговых, информационных и транзакционных уведомлений.

СМС-рассылки

СМС-платформы: Позволяют отправлять текстовые сообщения на мобильные телефоны. Такие сервисы полезны для уведомлений, подтверждений заказов, рекламных акций и т.д.

  • Преимущества: высокая вероятность прочтения (большинство СМС открываются пользователями).
  • Минусы: ограниченное количество символов, отсутствие мультимедийных возможностей.

Рассылки в мессенджерах

Платформы для мессенджеров: они интегрируются с популярными мессенджерами (WhatsApp, Telegram, Viber) и позволяют отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, создавать ботов, автоматизировать ответы.

  • Преимущества: возможность использовать изображения, видео, файлы и ссылки. Интерактивность (реакции на сообщения, опросы, кнопки).
  • Минусы: возможные ограничения по количеству сообщений или подписчикам.

Отличительные черты:

  • СМС — больше подходят для коротких сообщений и критических уведомлений.
  • мессенджеры — позволяют более развернутые кампании, включая мультимедийные файлы и автоматизацию диалогов.

Оба способа хороши для разных типов рассылок и целей, часто используются в комбинации для более полного охвата аудитории.

Сервисы СМС и рассылок в мессенджерах стоит использовать, когда вам нужно эффективно взаимодействовать с аудиторией, будь то клиенты, подписчики или участники какого-либо проекта. Вот несколько ситуаций, когда они могут быть особенно полезны:

Маркетинг и продвижение:

  • СМС и мессенджеры отлично подходят для рассылки акций, скидок, спецпредложений и новостей о новых продуктах или услугах.
  • когда использовать: если у вас регулярно появляются новые предложения, и вы хотите охватить широкую аудиторию, особенно если у вас есть база телефонных номеров или подписчиков в мессенджерах.

Уведомления о заказах и доставках:

  • используйте СМС или мессенджеры для автоматической отправки уведомлений о статусе заказов, времени доставки или изменении условий.
  • когда использовать: в интернет-магазинах, службах доставки или любых сервисах, где важна своевременная информация о заказах.

Поддержка и информирование клиентов:

  • мессенджеры можно использовать для отправки полезных материалов, напоминаний, уведомлений о сроках подписки, обновлениях программного обеспечения и так далее.
  • когда использовать: для повышения качества обслуживания клиентов, а также для поддержания контакта и решения вопросов в режиме реального времени.

Обратная связь и опросы:

  • с помощью мессенджеров можно проводить опросы и собирать обратную связь от клиентов, а СМС использовать для отправки ссылок на анкеты или опросы.
  • когда использовать: после оказания услуги, для оценки качества обслуживания или исследования удовлетворенности клиентов.

Подтверждение транзакций и безопасность:

  • СМС используются для отправки одноразовых паролей (OTP), подтверждений транзакций или изменений данных.
  • когда использовать: в банках, платежных системах и других сервисах, где важна безопасность.

Автоматизация взаимодействия через боты:

  • в мессенджерах можно настроить чат-ботов для автоматического общения с пользователями, предоставления информации, ответа на часто задаваемые вопросы.
  • когда использовать: когда количество взаимодействий с клиентами большое и требует автоматизации (например, при частых запросах к службе поддержки).

Напоминания о запланированных мероприятиях или встречах:

  • СМС и мессенджеры отлично подходят для отправки напоминаний о встречах, вебинарах, мероприятиях или других важных событиях.
  • когда использовать: если важно своевременно напомнить клиентам о запланированных действиях (например, медицинские услуги, онлайн-сессии или бронирование).

Оповещения о критических событиях:

  • при возникновении срочных ситуаций или проблем (например, временные остановки работы сервиса, изменения в графике), СМС и мессенджеры помогают быстро информировать.
  • когда использовать: в сервисах, где необходимо оперативное информирование о критических обновлениях.

Когда стоит использовать СМС:

  • для краткосрочных, срочных сообщений, которые должны быть прочитаны почти мгновенно.
  • когда охват через мобильные телефоны более вероятен, чем через мессенджеры.

Когда стоит использовать мессенджеры:

  • когда вы хотите поддерживать интерактивное взаимодействие с пользователями.
  • для рассылок с мультимедийным содержанием или комплексной автоматизацией общения.

Таким образом, выбор между СМС и мессенджерами зависит от целей и характера взаимодействия с аудиторией.

Цель оправдывает средства?

Есть мнение, что большинство сервисов такого плана получателей СМС и информации через мессенджеры, раздражает.

Но, отмечают специалисты: вполне оправдано применение таких сервисов для дела, если использовать их грамотно. Однако, действительно, есть тонкая грань между полезной коммуникацией и надоедливыми рассылками. Многое зависит от подхода. Вот несколько факторов, которые помогут понять, когда такие сервисы достигают своих целей, а когда они могут раздражать получателей:

Целевая аудитория:

  • когда работает: если рассылка нацелена на тех, кто заинтересован в ваших продуктах или услугах, и получатели дали согласие на получение сообщений, она будет восприниматься положительно.
  • когда раздражает: массовая рассылка без учета предпочтений пользователей или на «холодную» аудиторию (например, при покупках баз данных) может вызвать раздражение.

Релевантность и ценность сообщений:

  • когда работает: сообщения, содержащие полезную информацию, акции или скидки, которые интересны получателям, воспринимаются позитивно. Например, клиентам, которые часто совершают покупки, будут интересны персонализированные предложения.
  • когда раздражает: если рассылки не соответствуют интересам или потребностям аудитории, они воспринимаются как спам. Чрезмерное количество сообщений без реальной пользы только раздражает.

Частота рассылок:

  • когда работает: регулярная, но умеренная частота сообщений, например, раз в неделю или перед важными событиями, позволяет сохранять контакт с аудиторией, не перегружая её.
  • когда раздражает: слишком частые сообщения, особенно несколько раз в день или даже в неделю без явной необходимости, приводят к тому, что получатели могут отписаться или игнорировать рассылки.

Персонализация:

  • когда работает: персонализированные сообщения с обращением по имени, предложениями, основанными на прошлых покупках или интересах, вызывают больше доверия и вовлеченности.
  • когда раздражает: универсальные, однотипные сообщения, которые не учитывают потребности клиента, кажутся навязчивыми.

Простота отказа от подписки:

  • когда работает: когда пользователи могут легко отписаться от рассылок, это вызывает уважение к бренду. Это создает ощущение, что компания заботится о комфорте клиента.
  • когда раздражает: если процесс отказа от рассылки сложен или не работает, это вызывает негатив. Клиенты могут разочароваться и потерять доверие к бренду.

Тип контента:

  • когда работает: сообщения, содержащие полезные советы, важную информацию или уникальные предложения, воспринимаются как полезные и ценные.
  • когда раздражает: прямолинейная реклама без добавленной ценности, которая не решает проблему клиента, только раздражает.

Контекст времени:

  • когда работает: уведомления, отправленные в удобное для получателя время (например, в рабочие часы или ближе к вечеру), воспринимаются лучше.
  • когда раздражает: сообщения, которые приходят поздно вечером или рано утром, могут вызывать негатив, особенно если это не что-то срочное.

Юридические аспекты:

  • когда работает: если компания соблюдает законы о защите данных и получает явное согласие на рассылку, пользователи больше доверяют бренду.
  • когда раздражает: нарушение норм, например, отправка сообщений без согласия, может привести к штрафам и негативной репутации.

Специалисты подчёркивают: чтобы сервисы рассылок оправдывали цели, нужно придерживаться принципов уважительного и ответственного подхода к коммуникации. Да, массовые рассылки могут раздражать, если они плохо организованы. Однако, при правильном использовании они становятся мощным инструментом для поддержания связи с клиентами и увеличения продаж.

Важно тестировать и корректировать подходы, чтобы рассылки оставались интересными и полезными, а не раздражающими.

Использование сервисов — облегчает решение задач

Использование сервисов СМС и мессенджеров для рассылок, отмечают эксперты, значительно облегчает задачи по сравнению с ручными действиями, особенно при больших объемах информации. Это позволяет не только автоматизировать процесс, но и значительно улучшить его эффективность и контроль. Вот несколько аспектов, где автоматизация с использованием таких сервисов оказывается полезной:

Экономия времени:

  • автоматизация: сервисы позволяют запланировать рассылки заранее и отправить сообщения тысячам пользователей всего за несколько кликов. Это исключает необходимость вручную вводить текст и отправлять сообщения каждому адресату по отдельности.
  • ручной способ: ручное управление массовыми рассылками требует гораздо больше времени, особенно если база контактов большая. Отправка сотен сообщений вручную — это трудоемкий и практически невозможный процесс при масштабных задачах.

Персонализация и сегментация:

  • автоматизация: большинство сервисов поддерживают сегментацию базы данных, позволяя отправлять персонализированные сообщения для различных групп (например, для VIP-клиентов или пользователей, недавно совершивших покупку). Это улучшает релевантность сообщений.
  • ручной способ: персонализировать сообщения вручную для разных сегментов — это сложная задача. Человеческий фактор увеличивает риск ошибок, например, можно отправить не то сообщение не той группе людей.

Масштабируемость:

  • автоматизация: сервисы рассылок легко масштабируются. Вы можете без проблем отправить сообщения как 10, так и 10 000 получателям. Инструменты справляются с большими объемами данных и позволяют эффективно работать с крупными базами клиентов.
  • ручной способ: масштабирование вручную крайне ограничено и сложно. С ростом числа получателей возрастает нагрузка на процесс и вероятность ошибок.

Отчеты и аналитика:

  • автоматизация: сервисы рассылок предоставляют подробные отчеты: количество доставленных и прочитанных сообщений, количество переходов по ссылкам и откликов на рассылки. Это помогает анализировать эффективность кампаний и вносить улучшения.
  • ручной способ: вручную практически невозможно отслеживать, кто прочитал сообщение, как они взаимодействовали с ним, и измерять эффективность кампании. Анализ становится затруднительным и требует дополнительной работы.

Автоматические триггеры:

  • автоматизация: многие сервисы позволяют настроить триггерные рассылки, которые отправляются автоматически в ответ на определенные действия пользователя. Например, после регистрации на сайте можно отправить приветственное сообщение или письмо с инструкциями. Это снижает нагрузку на поддержку и увеличивает уровень взаимодействия с клиентами.
  • ручной способ: отслеживать действия каждого пользователя и отправлять соответствующие сообщения вручную — это сложно, особенно если у вас много клиентов.

Интеграция с CRM и другими системами:

  • автоматизация: большинство сервисов рассылок интегрируются с системами CRM, интернет-магазинами, платформами для управления проектами и т.д. Это позволяет автоматически собирать и использовать данные о клиентах для персонализированных кампаний.
  • ручной способ: ручная интеграция данных между системами практически невозможна или требует постоянного ручного ввода и обработки информации.

Контроль и соответствие законам:

  • автоматизация: сервисы рассылок обычно соответствуют правовым требованиям (например, законам о защите персональных данных), предлагая встроенные функции для управления согласиями пользователей на получение сообщений, а также опции легкого отказа от рассылок.
  • ручной способ: при ручном подходе сложнее поддерживать актуальные базы данных с согласиями пользователей, а управление отказами может привести к ошибкам, что создаёт риск нарушения законодательства.

Организация процесса с использованием сервисов:

  • импорт базы данных: загружаете или интегрируете свою базу контактов с сервисом. Можно распределить контакты по сегментам.
  • создание кампании: в сервисе создается шаблон сообщения (СМС, мессенджер), который можно персонализировать (например, подставлять имя получателя).
  • настройка расписания: настраиваете, когда и кому будут отправлены сообщения — сразу или по заранее установленному расписанию.
  • аналитика и улучшения: после отправки кампания анализируется с помощью отчетов о доставке, открытии и других действиях пользователей. Это помогает корректировать будущие рассылки.

Преимущества автоматизации:

  • сокращение времени и ресурсов.
  • возможность персонализации сообщений.
  • высокая масштабируемость и гибкость.
  • возможность получать отчеты и улучшать кампании.
  • соответствие правовым требованиям.

Таким образом, использование сервисов рассылок значительно облегчает задачи, делая их более эффективными и управляемыми. Вручную те же процессы были бы медленными, дорогостоящими и с высокой вероятностью ошибок.

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