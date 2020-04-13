Сесть пьяным за руль – в Крыму не грех? Только в Алуште – 19 повторных нарушений

В Крыму – рост числа нарушителей, садящихся за руль в нетрезвом виде. В Алуште сотрудниками полиции с начала года выявлено 19 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Дознавателями ОМВД России по г. Алуште в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения), — сообщили в ГИБДД.

Транспортные средства подозреваемых помещены на штрафплощадку, уголовные дела направлены в суд. Согласно санкции статьи, «рецидивистам» грозит до двух лет лишения свободы.

Госавтоинспекторы напоминают: управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения влечёт за собой уголовную ответственность.