Сетевое оборудование — ключевые устройства для обеспечения работы компьютерных сетей. Что нужно знать

Сетевое оборудование включает в себя различные устройства и компоненты, предназначенные для построения, управления и обслуживания компьютерных сетей https://stack-systems.kz/. Это оборудование играет ключевую роль в передаче данных и обеспечении связности между компьютерами и другими устройствами в сети. Вот несколько категорий сетевого оборудования: