Севастополь: актуальные вопросы в области кадастровой деятельности региона

Опубликовал: КрымPRESS в Земля в Крыму 17:34 14.05.2026

В Севастополе прошел ежегодный семинар для кадастровых инженеров, который стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области кадастровой деятельности региона. Мероприятие, организованное саморегулируемой организацией «Кадастровые инженеры юга» собрало специалистов Росреестра и кадастровых инженеров, стремящихся улучшить качество предоставляемых гражданам услуг. На мероприятии разобрали новые правила установления и изменения вида разрешенного использования, особенности внесения сведений о ранее учтенных объектов недвижимости, порядок согласования местоположения границ земельных участков и многое другое.

Напомним, что с 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон 295-ФЗ, инициированный Росреестром, который в корне изменяет подход к установлению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Одним из ключевых нововведений является возможность правообладателей самостоятельно выбирать виды разрешенного использования своих земельных участков без необходимости получения дополнительных разрешений и согласований.

Кадастровые инженеры играют ключевую роль в процессе ведения государственного кадастра недвижимости. Их работа включает в себя выполнение как технических, так и юридических задач, таких как подготовка межевых и технических планов, а также проведение различных измерений и оценок. На семинаре участники обсудили не только теоретические аспекты своей работы, но и практические ситуации, с которыми они сталкиваются в повседневной деятельности, — отметил начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Дмитрий Антипов.

источник: Управление Росреестра по Севастополю 

