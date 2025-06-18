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Севастополь: автобусы 137к временно поменяли схему движения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: автобусы 137к временно поменяли схему движения

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 10:56 18.06.2025

В Правительстве Севастополя сообщили:

Автобусы 137К, следующие по маршруту «площадь Ушакова — п. Кача», временно поменяли схему движения. Сейчас они будут идти по трассе «Таврида» и Президентской дороге в обход автостанции «Инкерман». При этом по направлению из города заезд на автостанцию «Инкерман» сохранится. Временная схема будет действовать до сентября. Ее ввели в связи с реверсивным движением на время ремонта моста через речку Черная в Инкермане.

Напомним, что 16 июня на мосту через реку Черная в Инкермане ввели реверсивное движение транспорта. Такие меры необходимы для продолжения работ по ремонту сооружения. К ремонту моста через реку Черную в Инкермане приступили еще весной. В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируется завершить в ноябре.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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