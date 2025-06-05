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Севастополь благоустраивают: 14,5 тысяч бархатцев высадили на кольце Ревякина-Мельника
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь благоустраивают: 14,5 тысяч бархатцев высадили на кольце Ревякина-Мельника

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:30 05.06.2025

В Севастополе завершается трехдневная высадка бархатцев на кольце Ревякина-Мельника. В работе участвует бригада из 7 специалистов «Парков и скверов». За три дня сотрудники высадили 14 500 бархатцев: 6 150 оранжевых и 8 350 желтых.

Подготовительные работы велись заранее – три дня ушло на штыковку, прополку и улучшение состояния почвы. Также специалисты обеспечили предварительный полив, чтобы земля была хорошо увлажнена и готова к посадке. Работы начались два дня назад, и сегодня уже можно увидеть первые результаты трудов садовников.

Бархатцы выбрали потому, что это засухо- и газоустойчивый сорт. Здесь, рядом с лавандой и розами, они смотрятся особенно гармонично. Другие растения, например, бегония, просто не выдержат летней жары, – рассказала мастер участка Татьяна Машан.

За растениями установлен регулярный уход: ночью автоматический полив, а раз в три дня – дополнительный полив двумя машинами. Это позволяет сохранять оптимальную влажность без риска загнивания корней.

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На этом месте цвели тюльпаны. После их окончательного сбора луковицы были отправлены на сушку и хранение, а осенью, в конце октября или начале ноября, будут высажены снова – как раз на место, которое сейчас занимают бархатцы.

От вредителей, таких как улитки, растения будут защищать при помощи специальных гранул с метальдегидом, которыми при необходимости обработают периметр клумб. Участок выглядит аккуратно и ухоженно благодаря четкой организации работ и профессионализму сотрудников. Такие массовые посадки ежегодно проводятся по всему региону, создавая яркие панно из однолетников, которые радуют севастопольцев и гостей города все лето.

Напомним, весенние цветы в Севастополе заменят более 250 тысяч летних цветов. Это будут: агератумы, бархатцы, колеусы, петуньи и другие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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