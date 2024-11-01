Севастополь: боец с позывным «Моряк»: «Продолжим Русскую весну победой в СВО»

Мужественные и отважные мужчины ежедневно встают на защиту своей страны. Их имена и позывные уже стали частью истории современной России. Один из героев – доброволец с позывным «Моряк».

Судьбу защитника он выбрал еще десять лет назад, когда во время Русской весны пошел защищать выбор народа быть вместе с Россией. Сейчас военнослужащий выполняет боевые задачи в Приднепровье в составе добровольческого батальона имени Василия Маргелова.

Мы снова защищаем наш выбор, только теперь пойдем до конца, до полной победы над националистами. Когда была начата специальная военная операция для защиты исторических регионов, Донбасса и Новороссии, связался с ребятами, с которыми не терял связь все прошедшие годы. Вместе выяснили, что лидер нашей группы, с которым работали в дни Русской весны, позывной «Седьмой», уже подписал контракт с Министерством обороны и действует в добровольческом подразделении в составе группировки войск «Днепр». Узнали от него подробности и заключили контракт с Министерством обороны для участия в СВО в составе добровольческого батальона. Многие участники нашей общественной организации, в том числе и я, выполняют задачи СВО, заключив уже второй контракт, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мужчину.

Сейчас севастополец находится на передовой и выполняет задачи по обороне левого берега Днепра.

Мужчина признается, российским военнослужащим присущ дух единства и взаимовыручка.

Вспоминается эвакуация нашего товарища: от сброса с вражеского беспилотника он получил осколочные ранения ног. После ранения ему оказали первую помощь, дальше – эвакуация. Такую задачу надо выполнить во что бы то ни стало, мы своих не бросаем. Несли его несколько километров до точки передачи на лодку. Доставили его к медикам своевременно, в госпитале он быстро пошел на поправку, а теперь находится на реабилитации. Кстати, именно после этого я обратился с просьбой, и меня отправили на курсы тактической медицины. Отучился, стал санинструктором и теперь готов действовать более профессионально, – отмечает мужчина.

Особую благодарность «Моряк» выражает волонтерским объединениям.

Держим прямую связь с общественными объединениями Севастополя, которые помогают нашему батальону и другим подразделениям. Огромная благодарность севастопольцам, крымчанам за их труд! Все, что они передают в район боевых действий востребовано и помогает нам эффективно выполнять боевые задачи. А самая трогательная поддержка – ангелочки от юных спортсменов-футболистов из детского сада № 2, воспитанников Владимира Фатюнина. В самые трудные минуты они напоминают, ради чего мы участвуем в СВО. Мы защитим будущее для наших детей, и оно будет мирным, свободным, безопасным. Победа будет за нами!, – заключил он.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жилье или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя