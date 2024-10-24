Севастополь, боец с позывным «Панда»: «Долг любого мужчины – защищать своих родных»

24 октября – День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России. Свой профессиональный праздник бойцы подразделения спецназа, действующего в составе группировки войск «Днепр», встречают в боевой обстановке, выполняя поставленные задачи.

Боец с позывным «Панда» два года назад заключил контракт с Министерством обороны.

Это долг любого мужчины, если стране нужна помощь – нужно идти и защищать своих родных, близких, свою семью, свою страну, – говорит военнослужащий.

После всесторонней подготовки «Панда» прошел отбор и пополнил подразделение спецназа, стал снайпером.

«Леший» – опытный артиллерист, и теперь свои знания передает сослуживцам, от особенностей обслуживая вооружения до тонкостей корректировки огня. Военнослужащий признаётся, что завершит военную службу только после нашей победы.

Кто если не мы? Собрался, заключил контракт и пришел защищать Родину и ее интересы. Кто еще сомневается, пусть подумает, кто, если не они, сможет защитить их матерей, жен, детей? Лучше, чем сами, этого никто не сделает!, – подчеркивает он.

Боец с позывным «Грек» служит по контракту более пятнадцати лет и теперь умело применяет в бою навыки по всем освоенным военным специальностям.

За отвагу и мужество, высокий профессионализм при выполнении боевых задач специальной военной операции все военнослужащие этого подразделения специального назначения удостоены государственных и ведомственных наград.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя