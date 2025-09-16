Севастополь: более чем на 60 тысяч детей были осуществлены выплаты по 5000 рублей

Севастопольские семьи продолжают получать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. На сегодняшний день в департамент труда и соцзащиты населения поступили заявления на 63 698 детей. По состоянию на 12 сентября было выплачено свыше 295 миллионов на 59 044 ребенка. Сегодня в кредитные организации переданы для осуществления выплаты ведомости еще на 2 184 ребенка. Об этом сообщили в ходе заседания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Мы фиксируем повторяющиеся ошибки при указании реквизитов счетов. К сожалению, при неверно введенных данных — например, при указании реквизитов кредитной карты вместо дебетовой — банк не может перечислить средства, и система автоматически формирует отказ. Просим севастопольцев быть максимально внимательными при заполнении форм, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Бардакову.

Особое внимание уделяется индивидуальным ситуациям, когда получение выплат осложняется жизненными обстоятельствами. Об одном из них в ходе прямого эфира губернатора Михаила Развожаева сообщила жительница Севастополя, самостоятельно воспитывающая несовершеннолетнюю внучку.

Мы столкнулись с историей, когда ребенка фактически воспитывает бабушка. В этом случае мы готовы оказать помощь в оформлении доверенности и предоставляем бесплатную юридическую помощь. Это позволит не тратить значительную часть выплаты на оформление документов. Важно, что в каждом случае, где есть объективные трудности, мы находим возможность помочь. Сегодня подается все меньше заявлений, и мы успеваем их обрабатывать в плановом режиме. У родителей еще есть время спокойно подать документы и получить выплату, – отмечает Елена Бардакова.

Напомним, прием заявлений продлится до 1 октября 2025 года. Подать заявление на выплату можно через Госуслуги, а также в отделении МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя