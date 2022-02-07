Севастополь болеет: занятия в учреждениях допобразования будут проходить в малых группах

На сегодняшний день в Севастополе закрыты 19 групп в детских садах и 168 классов в 46 образовательных организациях, полностью на дистанционный формат переведена одна школа. Эпидемический порог превышен еще в двух школах – вопрос об их переводе на дистанционное обучение рассматривается. В учреждениях допобразования необходимо разделить группы, чтобы одновременно занималось меньшее количество воспитанников. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей.

У нас идет ежедневный мониторинг, две школы на особом контроле. Мы пообщались с родителями и выяснили, что многие по разным причинам отпросили детей с учебы. Ожидается, что завтра на занятия выйдут 52 человека в одной школе и 30 в другой. Это дает нам основание не переводить школы на дистанционное обучение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

По словам чиновника, в сфере дополнительного образования на дистанционный формат могут быть переведены 10% кружков и секций, которые связаны со сферой IT. Но занятия по большей части направлений необходимо посещать очно – это творческие и спортивные секции.

По школам продолжайте смотреть, как справляется цифровая система с нагрузкой на дистанционном формате. Надо обязательно получить обратную связь от педагогов и родителей. Что касается допобразования, пока попробуем точечными мерами отработать: разбивайте группы, чтобы не было большого скопления детей. Обсудите это с частными организациями, — говорит Михаил Развожаев.

Губернатор также добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки секции дополнительного образования могут быть закрыты на две недели.

Напомним, в Севастополе продолжается вакцинация подростков от коронавируса. В город поступила партия вакцины «Спутник М» — это единственный препарат, который прошел клинические испытания, получил регистрацию на территории России и разрешен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно.