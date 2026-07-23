Севастополь: четыре троллейбусных маршрута запустят по улице Адмирала Октябрьского

С 24 июля в Севастополе по новой дороге на улице Адмирала Октябрьского начнут курсировать четыре троллейбусных маршрута, сообщили в пресс-службе регионального правительства. К постоянным маршрутам вернутся троллейбусы № 1, 5, 10 и 10К. Работники «Севэлектроавтотранса» трудились по ночам, несмотря на частые перерывы из-за атак БПЛА, и проложили свыше 1200 метров новых контактных проводов.

Финальный этап уже близко — если воздушная тревога не нарушит планов, бригады должны завершить все процессы уже сегодня ночью, и с 12:00 завтрашнего дня первым троллейбусам дадут «зеленый свет», — добавили в правительстве.

источник: Комсомольская правда Крым

Просмотры: 7