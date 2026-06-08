Севастополь: число самозанятых севастопольцев, делающих отчисления на больничный, выросло на 20%

По итогам мая добровольный взнос на страхование по нетрудоспособности перечислили более 60 работающих на себя горожан.

Чтобы получить право на больничный, самозанятый должен уплачивать взносы, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. В месяц, соответственно, нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 000 или 50 000 рублей). При уплате взноса раз в год его размер составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

Получить выплаты по больничному листу можно спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от страхового стажа и страховой суммы взносов.

Когда появится право на больничный, Отделение СФР по Севастополю сообщит самозанятому об этом. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов.

Присоединиться к программе добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности можно до 30 сентября 2027 года, а подать заявление через мобильное приложение «Мой налог», на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю.

Стоит иметь в виду, что проводимый эксперимент распространяет свое действие только на получение самозанятыми больничных по болезни и другим случаям временной нетрудоспособности (уход за больным членом семьи, карантин) и не касается декретных выплат или отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Получить консультацию можно по телефону регионального контакт-центра для страхователей — 8 (8692) 53-96-90; узнать больше о мерах соцподдержки — в официальных социальных сетях Отделения СФР по Севастополю: Макс , ВКонтакте , Одноклассники .

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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