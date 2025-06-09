Севастополь: чтобы выбрать территорию для благоустройства — есть три дня

Сегодня на аппаратном совещании губернатора города Севастополя исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева доложила о ходе голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году с 21 апреля по 12 июня севастопольцы выбирают общественные пространства, которые хотят благоустроить. На сегодня проголосовало 26 тысяч людей. В лидерах у нас: сквер в районе дома культуры в Сахарной Головке, участок в районе остановки «Автобат», сквер имени Папанина Ивана Дмитриевича и зеленая территория за 24 домом на улице Гоголя. Как только определятся победители, начнем проектирование на следующий год, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталью Гуляеву.

В ходе совещания также было отмечено, что федеральная программа – один из эффективных инструментов, который жители могут использовать для благоустройства города.

Напомним, что проголосовать можно на сайте или через мобильное приложение Госуслуги. Также жителям помогают проголосовать волонтеры, они посещают учреждения, предприятия, торговые центры, работают на общественных пространствах, а также присоединяются к городским событиям и мероприятиям.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя