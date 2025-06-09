Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Севастополь: чтобы выбрать территорию для благоустройства — есть три дня
Новости Республики
Севастополь: чтобы выбрать территорию для благоустройства - есть три дня

Севастополь: чтобы выбрать территорию для благоустройства — есть три дня

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 16:30 09.06.2025

Сегодня на  аппаратном совещании губернатора города Севастополя исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева доложила о ходе голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году с 21 апреля по 12 июня севастопольцы выбирают общественные пространства, которые хотят благоустроить. На сегодня проголосовало 26 тысяч людей. В лидерах у нас: сквер в районе дома культуры в Сахарной Головке, участок в районе остановки «Автобат», сквер имени Папанина Ивана Дмитриевича и зеленая территория за 24 домом на улице Гоголя. Как только определятся победители, начнем проектирование на следующий год, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталью Гуляеву.

В ходе совещания также было отмечено, что федеральная программа – один из эффективных инструментов, который жители могут использовать для благоустройства города.

Узнайте больше:  Севастополь благоустраивают: 14,5 тысяч бархатцев высадили на кольце Ревякина-Мельника

Напомним, что проголосовать можно на сайте или через мобильное приложение Госуслуги. Также жителям помогают проголосовать волонтеры, они посещают учреждения, предприятия, торговые центры, работают на общественных пространствах, а также присоединяются к городским событиям и мероприятиям.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Крыма

благоустройство Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.